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Рубрика: Экономика

Вычитание из телосложения

Государство вернет 13% с покупки абонементов в фитнес-центры и бассейны
Текст: Роман Маркелов
Россияне, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут претендовать на налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Подразумевается, что заниматься для этого надо в специализированных условиях - вероятно, речь в первую очередь о посещении фитнес-центров и бассейнов.
С налоговым вычетом гораздо больше граждан погрузятся в занятия спортом, рассчитывают в минфине. Фото: Сергей Михеев С налоговым вычетом гораздо больше граждан погрузятся в занятия спортом, рассчитывают в минфине. Фото: Сергей Михеев
С налоговым вычетом гораздо больше граждан погрузятся в занятия спортом, рассчитывают в минфине. Фото: Сергей Михеев

Инициативу накануне рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сами изменения в Налоговый кодекс ранее подготовило министерство финансов по поручению президента Владимира Путина. Законопроект еще будет дорабатываться, после этого его внесут на рассмотрение Госдумы, следует из сообщения на сайте правительства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Таким образом, на вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.

Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 000 рублей (таким образом, максимальный социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы).

Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит указанную линейку социальных налоговых вычетов. Следовательно, его расчет будет производиться с учетом других социальных вычетов из НДФЛ.

Как ранее рассказывали в минфине, данный законопроект является сопутствующим. "Сначала необходимо внести изменения в закон о физической культуре и спорте в РФ, которые бы определяли понятие "физкультурно-оздоровительная услуга", - подчеркивали в министерстве. В целом же вычет будет содействовать увеличению числа граждан, занимающихся физкультурой в специализированных условиях, уверены в минфине.

Вычет планируется предоставлять по фактическим затратам на занятия спортом, но его максимальная величина ограничится 15,6 тысячами рублей за налоговый период

Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует минспорт. Летом глава ведомства Олег Матыцин рассказывал, что налоговый вычет за занятия спортом будет включен в законодательство до конца года. Он уточнял, что в ведомстве уже разработали поправки в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг.

Экономика Финансы Налоги Спорт Спортивная жизнь Физкультура

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