Государство вернет 13% с покупки абонементов в фитнес-центры и бассейны

Инициативу накануне рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Сами изменения в Налоговый кодекс ранее подготовило министерство финансов по поручению президента Владимира Путина. Законопроект еще будет дорабатываться, после этого его внесут на рассмотрение Госдумы, следует из сообщения на сайте правительства.
Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Таким образом, на вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.
Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 000 рублей (таким образом, максимальный социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы).
Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит указанную линейку социальных налоговых вычетов. Следовательно, его расчет будет производиться с учетом других социальных вычетов из НДФЛ.
Как ранее рассказывали в минфине, данный законопроект является сопутствующим. "Сначала необходимо внести изменения в закон о физической культуре и спорте в РФ, которые бы определяли понятие "физкультурно-оздоровительная услуга", - подчеркивали в министерстве. В целом же вычет будет содействовать увеличению числа граждан, занимающихся физкультурой в специализированных условиях, уверены в минфине.
Перечень организаций, предоставляющих услуги, при получении которых можно будет претендовать на вычет, сформирует минспорт. Летом глава ведомства Олег Матыцин рассказывал, что налоговый вычет за занятия спортом будет включен в законодательство до конца года. Он уточнял, что в ведомстве уже разработали поправки в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг.