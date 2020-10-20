Хуснуллин назвал три причины смертности на дорогах

Заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ключевые задачи комиссии - снижение количества ДТП и уровня смертности на дорогах, напомнил Хуснуллин участникам.

"Анализ смертности за 2019 год показал, что существует три ключевые причины, каждая из которых унесла более 4000 жизней: наезды на пешеходов, причем 80% из них вне пешеходных переходов, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу движения. Именно на этих факторах мы сконцентрируем свою работу. Каждое предложение, которое будет выноситься на правительственную комиссию, прошу соотносить с этими тремя факторами", - подчеркнул Хуснуллин.

Он попросил участников комиссии активнее включаться в работу и присылать свои предложения. Пока поступили предложения лишь от МВД и правительства Москвы, отметил он.

С докладом о безопасности пешеходов выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По итогам его выступления Хуснуллин дал поручение региону совместно с МВД России и Минтрансом подготовить перечень мер по снижению смертности пешеходов в Брянской области, который потом можно будет масштабировать на страну.