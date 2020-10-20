Иммунолог рассказал о способах укрепления иммунитета в период пандемии

Повысить личный уровень защиты от коронавируса может любой человек, если сменит свои привычки. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов. Он напомнил, что иммунная система является главной защитой от любых вирусов, и в наших силах подготовить ее к сезонным заболеваниям.

Нужно регулярно заниматься физкультурой, заявил Викулов в интервью радио Sputnik, подчеркнув при этом, что во всем важна мера. Малоподвижный образ жизни, как и избыточная физическая нагрузка отрицательно влияют на иммунитет. "Сверхнагрузка - это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", - объяснил иммунолог.

Кроме умеренной физической активности важны и пищевые привычки. По словам Викулова, на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано с уровнем холестерина. Вот почему нужно избегать употребления насыщенной жирами пищи. Также необходимо забыть о курении и злоупотреблении алкоголем, которые подрывают иммунитет.

Ранее сообщалось, что переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям. Поэтому в период роста заболеваемости COVID-19 важно оставаться в тепле и не испытывать свой организм холодом.