Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 26, ст. 3125; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7645; 2013, N 52, ст. 6951; 2014, N 16, ст. 1831; N 52, ст. 7557; 2016, N 1, ст. 58; 2017, N 24, ст. 3480; 2018, N 1, ст. 82; N 53, ст. 8433, 8454; 2019, N 31, ст. 4416) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Правила определения, корректировки и перераспределения между субъектами Российской Федерации квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации, установления и использования ее резерва, порядок распределения указанной квоты соответствующими комиссиями, формируемыми в субъектах Российской Федерации, утверждаются Правительством Российской Федерации.";

б) в пункте 7 слова "по формам, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел" заменить словами "по установленным формам";

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Порядок выдачи разрешения на временное проживание, форма заявления о выдаче разрешения на временное проживание, порядок его подачи, в том числе в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, перечень документов, представляемых одновременно с указанным заявлением, форма и описание отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, о разрешении на временное проживание, форма и описание бланка документа о разрешении на временное проживание утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

2) в пункте 8 статьи 61 слова "по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти," исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин