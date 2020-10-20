Ипотечный портфель вырос в сентябре на 2%

Ипотечный портфель вырос в сентябре более чем на 2%, сообщает Центробанк. В августе месячный прирост составлял 2,2%.

Около трети прироста в сентябре было обеспечено программами льготного кредитования, в том числе льготной ипотеки под 6,5%. В рамках программы в сентябре было предоставлено около 180 млрд руб. С момента запуска льготной ипотеки в апреле нынешнего года - 575 млрд рублей.

На спрос продолжает оказывать влияние снижение ипотечных ставок. В августе средняя ставка по предоставленным кредитам снизилась по сравнению с июлем на 0,1 п.п., до 7,2%. В сентябре, судя по предложениям отдельных крупных банков, снижение ставки продолжилось, отмечают в ЦБ.

Незначительно выросли вклады населения, причем в основном за счет роста остатков на счетах эскроу, отмечают в ЦБ. Прирост в сентябре средств населения на этих счетах составил 107 млрд рублей, а накопленный объем этих средств - около 678 млрд рублей.