Ирландцам запретили отходить от дома дальше чем на 5 км из-за COVID-19

Власти Ирландии приняли решение об ужесточении карантинных ограничений из-за роста числа случаев COVID-19. Правительством страны принято решение о повышении уровня эпидемиологической опасности до максимального. Новые ограничения вступят в силу в среду и продлятся шесть недель.

"Ограничения последних недель замедлили распространение вируса, но этого оказалось недостаточно, и теперь требуются дальнейшие действия", - объявил в понедельник премьер-министр страны Михол Мартин.

Одно из главных новых ограничений касается перемещений граждан. Теперь ирландцам запрещено отдаляться от своего дома дальше чем на 5 километров. Перемещения на более дальние расстояния придется обосновывать, например, трудовыми обязанностями или посещением медучреждений. Пабы, бары и рестораны будут закрыты, но смогут доставлять еду и напитки на дом.

При этом, в отличие от принимавшихся ранее мер, в этот раз власти решили не останавливать работу дошкольных образовательных учреждений и школ, а также строительных объектов.