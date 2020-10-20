В ближайшее время Государственная Дума рассмотрит проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Но еще до его внесения "Единая Россия" активно вела совместную работу с правительством над главным финансовым документом страны в формате так называемого "нулевого чтения". По каждому направлению мы плотно взаимодействовали с профильными министерствами и ведомствами, сверяя основные параметры бюджета, отслеживая финансирование социальных обязательств и госпрограмм.

Отмечу, что благодаря взвешенной бюджетной политике сегодня сформированы значительные резервы, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность и выполнение всех социальных обязательств государства. Несмотря на трудности в экономике, в бюджете 2021-2023 годов заложены средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство школ, обеспечение учащихся младших классов горячим питанием, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В частности, на благоустройство в следующем году предусмотрено 34 млрд 650 млн рублей.

Помимо этого продлены меры по поддержке семей с детьми и программа предоставления льготной ипотеки под 6,5% годовых, развивается система "социального контракта". Особое внимание в бюджете уделено помощи незащищенным слоям населения. Например, на предоставление жилья детям-сиротам в 2021 году предполагается выделить на 2,3 млрд рублей больше, чем было заложено в 2020 году.

Сохранены расходы на лекарственное обеспечение граждан, на лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличен объем средств, выделяемых на борьбу с орфанными, то есть редкими, заболеваниями.

Также в бюджете предусмотрены деньги на обновление материально-технической базы театров, детских школ искусств и домов культуры. Однако, с нашей точки зрения, финансирование данного направления тоже следует увеличить, и мы будем предлагать такое решение при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении.

Кроме того, мы рассчитываем на увеличение расходов на строительство спортивных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов и площадок открытого типа. Одновременно мы планируем внести поправки, касающиеся выделения средств на реализацию федерального проекта по патриотическому воспитанию.

Еще одна инициатива "Единой России" - запуск программы по обновлению остановок общественного транспорта. На наш взгляд, в пилотном режиме ее можно запустить уже в следующем году. Сейчас мы готовим соответствующее предложение.

И, конечно, одним из главных приоритетов нашей партии было и остается комплексное развитие сельских территорий. Во внесенном бюджете 12,4 млрд рублей заложено на реализацию проектов по строительству на селе детских садов, школ, медицинских и спортивных организаций, а также на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, канализации, котельных. Еще 6,7 млрд рублей выделяется на строительство и ремонт дорог в сельской местности, 2 млрд рублей - на создание объектов инженерной инфраструктуры. Но эти цифры, по нашему мнению, тоже можно увеличить, поэтому в ходе обсуждения проекта бюджета с правительством мы предложили в случае появления дополнительных резервов направлять их в первую очередь на проекты комплексного развития сельских территорий и на модернизацию дорог.

Сейчас работа над бюджетом продолжается. В четверг состоится собрание фракции "Единая Россия", на котором мы еще раз будем подробно обсуждать основные параметры этого документа с министром финансов.