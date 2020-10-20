Исследование: Большинство россиян довольны своей физической формой

Большинство россиян довольны своим телом и здоровьем, хотя многие из них не занимаются спортом. Таковы итоги исследования специалистов аналитического центра НАФИ.

"52% опрошенных респондентов отметили, что удовлетворены своим здоровьем, еще 48% положительно оценили свою физическую форму. При этом за последний месяц спортом чаще занимались мужчины, нежели женщины - 77% против 68%", - со ссылкой на данные опроса пишет РИА Новости.

В зависимости от социально-демографического портрета человека оценки респондентов различаются, акцентировали исследователи. Так люди пенсионного возраста, с низким материальным достатком чаще всего отвечали, что не считают нужным увеличивать свою физическую нагрузку или заниматься спортом вообще.

Среди самых популярных активностей участники опроса называли бег, ходьбу, занятия йогой, фитнесом и кардиотренировки, а также плавание, футбол и езду на велосипеде. Исследование основано на данных проведенного в сентябре опроса 1,6 тысячи россиян.