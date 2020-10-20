Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 43, ст. 4412; N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7495, 7525, 7528, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101, 4103, 4104; N 31, ст. 4454, 4466; N 40, ст. 5490; N 52, ст. 7774, 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 29, ст. 4502; N 31, ст. 5022) следующие изменения:

1) в статье 50:

а) абзац девятнадцатый после слов "(за исключением" дополнить словами "полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1,";

б) дополнить абзацами следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства - по нормативу 100 процентов;

налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов;

налога на добычу полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, - по нормативу 83 процента.";

2) в пункте 2 статьи 56:

а) абзац четвертый после слов "физических лиц" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзацах пятом и пятьдесят четвертом настоящего пункта)";

б) абзац шестнадцатый после слов "(за исключением" дополнить словами "полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1,";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 74 процента;

налога на добычу полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, - по нормативу 17 процентов.";

3) в пункте 2 статьи 61:

а) абзац второй после слов "физических лиц" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце пятом настоящего пункта)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 9 процентов.";

4) в пункте 2 статьи 611:

а) абзац второй после слов "городских поселений" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце восемнадцатом настоящего пункта)";

б) абзац третий после слов "сельских поселений" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце девятнадцатом настоящего пункта)";

в) абзац четвертый после слов "на межселенных территориях" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце двадцатом настоящего пункта)";

г) дополнить новыми абзацами восемнадцатым - двадцатым следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских поселений, в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 4 процента;

налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 11 процентов;

налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов.";

д) абзац восемнадцатый считать абзацем двадцать первым;

5) в пункте 2 статьи 612:

а) абзац второй после слов "физических лиц" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце седьмом настоящего пункта)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов.";

6) в пункте 2 статьи 613:

а) абзац второй после слов "физических лиц" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце седьмом настоящего пункта)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов.";

7) абзац второй пункта 2 статьи 615 после слов "физических лиц" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса)";

8) в пункте 2 статьи 616:

а) абзац второй после слов "физических лиц" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце седьмом настоящего пункта)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, - по нормативу 13 процентов.";

9) абзац первый пункта 9 статьи 78 дополнить словами ", в объеме затрат, подлежащих возмещению в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации";

10) в пункте 11 статьи 783 слова "а также в случаях" заменить словами "или в случаях", дополнить словами ", в объеме затрат, подлежащих возмещению в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации";

11) в пункте 2 статьи 936 слова "90 дней" заменить словами "180 дней";

12) в пункте 3 статьи 199 слова "585 миллиардам рублей ежегодно на период до 2023 года" заменить словами "1 460 миллиардам рублей в 2021 году, 585 миллиардам рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах";

13) абзац девятнадцатый пункта 7 статьи 217 после слов "пунктом 42 статьи 132" дополнить словами ", пунктом 3 статьи 1321".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года N 278-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4437) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 3 после слов "пункт 33 статьи 1" дополнить словами "(в части признания утратившей силу статьи 112 Бюджетного кодекса Российской Федерации)";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Пункт 33 статьи 1 (в части признания утратившей силу статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации) настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.";

2) в абзаце первом статьи 5 слова "1 января 2021 года" заменить словами "1 января 2022 года".

Статья 3

Внести в статью 21 Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6413; 2020, N 14, ст. 2033; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 31, ст. 5022) следующие изменения:

1) в части 3 слова "до 1 800 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "до 2 000 000 000,0 тыс. рублей";

2) дополнить частями 20 и 21 следующего содержания:

"20. Установить, что государственное (муниципальное) задание, установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

21. Установить, что на 2020 год при прогнозировании и расчете нефтегазовых доходов федерального бюджета при базовой цене на нефть, базовой экспортной цене на газ природный, базовых ценах экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемом либо фактически сложившемся за отчетный финансовый год обменном курсе доллара США к рублю используются прогнозные объемы добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".".

Статья 4

В абзаце втором пункта 17 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 479-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7797) слово "перечисление" заменить словами "территориальным органам Федерального казначейства могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации полномочия получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению", слова "в случаях, установленных настоящим Кодексом, может осуществляться" исключить, дополнить словами ", в порядке, установленном Федеральным казначейством".

Статья 5

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 23 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7319; 2019, N 30, ст. 4139) в части возврата остатков средств бюджетных учреждений при завершении текущего финансового года.

2. Приостановить до 1 января 2021 года действие части 320 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; 2013, N 52, ст. 6983; 2015, N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; 2017, N 24, ст. 3482; N 49, ст. 7319) в части возврата остатков средств автономных учреждений при завершении текущего финансового года.

3. Приостановить с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года действие абзаца второго пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 932 (в случае предоставления бюджетного кредита в соответствии с частью 7 статьи 9 настоящего Федерального закона), абзацев девятого - одиннадцатого пункта 4 статьи 94, пункта 2 статьи 9610, подпункта 2 пункта 18 и пунктов 19-28 статьи 103, пункта 7 статьи 107, пунктов 6-9, 11 и 12 статьи 1071, пункта 1 статьи 1152 (в части предоставления государственных гарантий Российской Федерации на основании федерального закона о федеральном бюджете), абзаца первого пункта 1 статьи 116 (в части права Правительства Российской Федерации принимать решения о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период), абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части распределения между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев третьего (в части наличия бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств), пятого и шестого пункта 3, абзацев первого и второго пункта 4 статьи 132, пункта 11 статьи 1321, пункта 1 статьи 1381 (в части случаев, установленных федеральными законами), абзацев третьего (в части наличия бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств), шестого и седьмого пункта 3 и абзаца первого пункта 4 статьи 139, части первой (в части случаев, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации), части третьей статьи 1391, пункта 3 статьи 1682, статьи 1684, пункта 1 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2004, N 34, ст. 3535; 2006, N 52, ст. 5503; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 1, ст. 18; N 48, ст. 5733; N 51, ст. 6151; 2010, N 31, ст. 4185; 2011, N 15, ст. 2041; 2012, N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191; 2014, N 11, ст. 1090; N 30, ст. 4267; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656, 6664; N 52, ст. 7560; 2016, N 1, ст. 26; N 26, ст. 3861; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8430; 2019, N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797; 2020, N 17, ст. 2698; N 31, ст. 5022).

4. Приостановить с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года действие пункта 2 статьи 1794 (в части положения о коэффициенте, применяемом при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда) Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2018, N 24, ст. 3408; 2019, N 31, ст. 4466).

Статья 6

1. Установить, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2021 года (за исключением остатков, указанных в абзацах втором - восьмом пункта 4 статьи 94 Бюджетного кодекса Российской Федерации), образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году, направляются в 2021 году на увеличение сверх объемов, установленных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

1) бюджетных ассигнований на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства, развития оборонно-промышленного комплекса в объеме, не превышающем суммы нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на указанные цели в 2020 году;

2) бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем остатка лимитов бюджетных обязательств на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2020 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели;

3) бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере, не превышающем разницы между остатками, указанными в абзаце первом настоящей части, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей части.

2. Установить, что в 2021 году внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" осуществляется:

1) в соответствии с пунктами 1 и 3 части 1 настоящей статьи на основании решений Правительства Российской Федерации;

2) в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" могут быть внесены изменения по следующим основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Российской Федерации;

2) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации (с возможным превышением общего объема расходов федерального бюджета на 2021 год) в случае и в пределах поступления в доходы федерального бюджета сверх объемов, учтенных при утверждении общего объема доходов федерального бюджета, платежей в возмещение вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности Российской Федерации, сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, утилизационного сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси), самоходные машины и прицепы к ним;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя".

4. Установить, что в 2021 году Правительство Российской Федерации в случае превышения базовой цены на нефть, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 966 Бюджетного кодекса Российской Федерации, среднего за отчетный календарный месяц уровня цены нефти марки "Юралс", определяемого в соответствии с пунктом 3 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации, вправе использовать начиная с текущего месяца средства Фонда национального благосостояния на цели, указанные в пункте 1 статьи 9610 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере, не превышающем 1 процент объема валового внутреннего продукта, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Установить, что на 2021 год при прогнозировании и расчете нефтегазовых доходов федерального бюджета при базовой цене на нефть, базовой экспортной цене на газ природный, базовых ценах экспортной альтернативы для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 и прогнозируемом либо фактически сложившемся за отчетный финансовый год обменном курсе доллара США к рублю используются прогнозные объемы добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

6. Установить, что в 2021 году Правительство Российской Федерации вправе осуществлять государственные внутренние (внешние) заимствования Российской Федерации и предоставлять государственные гарантии Российской Федерации с превышением предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" показателей верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации, программ государственных внутренних (внешних) заимствований Российской Федерации, программ государственных гарантий Российской Федерации, а также принимать решения о предоставлении в 2021 году государственных гарантий Российской Федерации, не предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), государственных гарантий Российской Федерации на условиях, отличных от установленных Программой государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок и условия предоставления и исполнения таких государственных гарантий Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7. Установить, что в 2021 году Правительство Российской Федерации вправе без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых на финансовое обеспечение мероприятий индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, в пределах общего объема расходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

8. Установить, что в 2021 году в целях замещения иных источников финансирования дефицита федерального бюджета могут осуществляться внутренние (внешние) заимствования, в том числе с превышением установленного Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" верхнего предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации.

9. Установить, что сумма реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, а также сумма на приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, предусмотренные на 2021 год Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", могут быть увеличены на сумму, определенную Правительством Российской Федерации, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета.

10. Средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в 2021 году в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам с учетом продления реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предусмотренной частью 4 статьи 16 Федерального закона от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, а также на обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

Статья 7

1. Установить, что до 1 января 2022 года на средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в соответствии с решениями, предусмотренными частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, не распространяются положения подпунктов 2 и 3 пункта 2 (в части предоставления субсидий в случаях, предусмотренных законом (решением) о соответствующем бюджете), абзаца первого пункта 7, абзаца первого пункта 8 статьи 78, абзаца второго пункта 2 и абзаца первого пункта 4 статьи 781 абзаца второго пункта 2 статьи 791 и пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что до 1 января 2022 года на средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 2 и 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, и на средства, зарезервированные в составе бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", не распространяются положения подпункта 1 пункта 2 (в части предоставления субсидий в случаях, предусмотренных федеральным законом о соответствующем бюджете), абзаца первого пункта 7, абзаца первого пункта 8 статьи 78, пунктов 2 и 4 статьи 781 (в части утверждения в федеральном законе о федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 783, абзаца первого пункта 2 статьи 791, пункта 2 статьи 80, пункта 2 статьи 83, пункта 41 статьи 132, абзаца первого пункта 11 и пункта 12 статьи 1321 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Установить, что до 1 января 2022 года на случаи увеличения резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) в соответствии с настоящим Федеральным законом не распространяются положения пункта 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Установить, что до 1 января 2022 года на расходные обязательства по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также иные расходные обязательства, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией), не распространяются положения подпункта 1 пункта 3 статьи 130 и пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Положения части 4 настоящей статьи не распространяются на субъекты Российской Федерации, указанные в пункте 4 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и муниципальные образования, указанные в пункте 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Установить, что значение коэффициента, применяемого при установлении базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2023 году составляет 0,36.

Статья 8

1. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации представляет для рассмотрения в Комиссию Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде (далее - Комиссия) предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона. Указанные предложения направляются Комиссией в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума), Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) и Счетную палату Российской Федерации.

2. В состав Комиссии включаются по семь представителей от Государственной Думы и от Совета Федерации. Состав Комиссии от Государственной Думы утверждается постановлением Государственной Думы. Состав Комиссии от Совета Федерации утверждается постановлением Совета Федерации.

3. Комиссия в срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления предложений, указанных в части 1 настоящей статьи, принимает решение о согласии на внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (перераспределение (распределение) между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований) либо о внесении указанных в части 1 настоящей статьи предложений на рассмотрение Государственной Думы. Решение Комиссии направляется в Министерство финансов Российской Федерации, Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.

4. В случае, если Комиссия в течение трех рабочих дней не приняла решение о внесенных на ее рассмотрение предложениях, указанных в части 1 настоящей статьи, Правительство Российской Федерации или определенный в порядке, указанном в части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, орган вправе принять решение о внесении соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (перераспределении (распределении) между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований).

5. Установить, что в 2021 году представители от Государственной Думы и Совета Федерации в Комиссии вправе осуществлять полномочия представителей соответственно от Государственной Думы и Совета Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений в части рассмотрения проектов нормативных правовых актов (решений), предусмотренных пунктом 9 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 1-3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 6 настоящей статьи.

6. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации представляет для рассмотрения в трехстороннюю комиссию по вопросам межбюджетных отношений предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по основанию, предусмотренному частью 7 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Статья 9

1. Установить, что в ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) без внесения изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальный правовой акт представительного органа муниципального образования о местном бюджете) могут быть внесены изменения:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);

3) в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным частью 1 настоящей статьи, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете).

3. Установить, что по итогам исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 2021 году установленные законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете) размер дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и верхний предел государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга), в том числе показатели программы государственных внутренних заимствований, могут быть превышены на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов.

4. Установить, что в 2021 году высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принимать решения по перераспределению (распределению) между муниципальными образованиями бюджетных ассигнований, предусмотренных (увеличенных) в бюджете субъекта Российской Федерации для предоставления субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, с внесением соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта, если соглашение заключено) в целях реализации мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

5. Установить, что в 2021 году актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации без внесения изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период могут быть внесены изменения в распределение объемов субвенций между муниципальными образованиями.

6. Установить, что в 2021 году в случае размещения субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг) доходность к погашению, рассчитанная исходя из цены размещения указанных ценных бумаг, не может превышать ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации (Банка России), увеличенную на 1 процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации (муниципальных ценных бумаг), если у субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на дату размещения отсутствует кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые действия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

7. Установить, что в 2021 году из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету другого субъекта Российской Федерации может быть предоставлен бюджетный кредит на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации или решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Предоставление, использование и возврат субъектом Российской Федерации указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит.

8. Установить, что в 2021 году дополнительно к случаям, предусмотренным пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться иные случаи предоставления из бюджета муниципального образования бюджету другого муниципального образования, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации, бюджетного кредита на срок до трех лет. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете, из бюджета которого предоставляется бюджетный кредит. Предоставление, использование и возврат муниципальным образованием указанных бюджетных кредитов, полученных из местного бюджета, осуществляются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 933 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. Установить, что в 2021 году дефицит бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) может превысить ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 921 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

10. Установить, что в 2021 году объем государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального долга) может превысить ограничения, установленные пунктами 4 и 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму, не превышающую объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

11. Установить, что в 2021 году дополнительно к случаям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) юридическому лицу, в том числе бюджетному и (или) автономному учреждению, учредителем которого не является соответствующий субъект Российской Федерации (муниципальное образование), могут предоставляться субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Статья 10

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин