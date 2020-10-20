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Текст:   Марина Трубилина 
16:08 20.10.2020

Кабмин сократил бюджет программы расселения аварийного жилья

Правительство сократило бюджет программы расселения аварийного жилья. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бюджет программы на нынешний год, как ранее уже было заявлено, увеличен на 50 млрд рублей за счет переброса средств с 2022 года. Это позволит ускорить переселение из аварийных домов, которое пока идет с опережением сроков. Однако средства на расселение в 2021-2023 годах урезаны на 75,754 млрд рублей. В целом финансирование программы уменьшено на 25,754 млрд рублей, до 406 млрд рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщал, что финансирование программы переселения в проекте бюджета на 2021-2024 годы планируется урезать на 10%. Из-за этого, подсчитали в Фонде, будет переселено на 30,8 тыс. человек меньше, чем было ранее запланировано. Площадь расселяемого аварийного жилья придется сократить на 0,55 млн.кв.м. - с 9,54 млн кв.м до 8,99 млн. Сокращение финансирования коснется всех регионов, уточнили в Фонде, так как лимиты финансовой поддержки, предусмотренные для субъектов РФ, уменьшаются пропорционально. Секвестирование может создать риски для регионов, планирующих досрочное завершение программ переселения до 31 декабря 2023 года, подчеркнули в Фонде.

Председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин направил письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой при рассмотрении проекта федерального бюджета поддержать необходимость обеспечения финансирования федерального проекта в 2021-2023 годах в полном объеме.

К аварийному относится жилье, признанное опасным для проживания. Сокращение объемов расселяемого жилья в рамках программы или перенос выполнения ее мероприятий на более поздние сроки будет иметь негативные социальные последствия, отмечают в Фонде.

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