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Рубрика: Общество

Помощь на двоих

Как беременные и многодетные мамы в столице переживают изоляцию
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 238(8292)
В Москве снова растет заболеваемость коронавирусом. Будущим мамам вместе с пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать изоляцию. Но тревожные новости о заразе в четырех стенах кажутся еще страшнее, а отсутствие поддержки может стать даже угрозой потери ребенка. Как же справляются эти женщины и новоиспеченные мамы со своими проблемами, кто помогает им во время пандемии?
На новом портале женщины могут получить консультацию психолога и воспользоваться картой волонтеров. Фото: Gettyimages На новом портале женщины могут получить консультацию психолога и воспользоваться картой волонтеров. Фото: Gettyimages
На новом портале женщины могут получить консультацию психолога и воспользоваться картой волонтеров. Фото: Gettyimages

Опасная мать

Коронавирус стал настоящим испытанием для беременных, которым важно не только сохранить здоровье, но и присутствие духа. И если раньше от беспокойства и тревожности можно было отмахнуться: "Это все гормоны!", то от ковида с его реальной опасностью не отмахнешься. "Женщина не понимает, что произойдет, если она заразится. Передается ли инфекция ребенку, не родится ли он с патологией? Опасения такого рода начинают преследовать будущую мать, едва она узнает о беременности, поэтому многие категорично принимают решение о прерывании", - рассказала руководитель фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина.

Фото: iStock
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться

По ее словам, число абортов в период весенней пандемии и теперь, когда вирус вновь заявил о себе, увеличилось. Но говорить о цифрах сложно, потому что большинство тех, кто решился на такой шаг, не обращаются в больницу. "В Яндекс.Докторе доступны телемедицинские консультации, через которые женщины узнают, с помощью каких таблеток можно избавиться от ребенка на ранних сроках", - добавляет Москвитина. Онлайн-доктора не интересует, с чем связано решение женщины. Да и если спросит, причины находятся: карьера, сейчас не время, денег и так не хватает, а тут еще "это"... Между тем если бы эти москвички посмотрели на официальную статистику, то узнали бы, что она весьма обнадеживает. С начала эпидемии в мире не зарегистрировано ни одной смерти среди беременных и рожениц с COVID-19. Осложнения были, но все закончилось благополучно - младенцы рождаются здоровыми. У женщин с COVID-19 весной в Москве родились 239 детей, среди новорожденных - четыре двойни.

Чтобы поддержать беременных, фонд "Женщины за жизнь" запустил социальный проект "Пчела" (www.pchl.ru), где можно получить подробную информацию об опасностях вируса, получить бесплатно консультацию гинеколога и психолога, а главное - воспользоваться картой волонтеров. "Важно помогать и пожилым, и людям с хроническими заболеваниями, но беременные женщины также могут нуждаться в помощи, и если ее вовремя не оказать, кто-то может прервать беременность, и тогда неприятностей будет еще больше, чем от коронавируса, - как минимум психологические проблемы со здоровьем", - продолжает Москвитина.

Конечно, беременные могут позвонить и на "горячую линию" столичного комплекса социального развития: 8(495) 870-45-09, но ее операторам придется ответить на ряд вопросов. Вот пример.

...Звоним. Оператор Татьяна говорит, что помощью соцкомплекса могут воспользоваться пожилые и люди с хроническими заболеваниями. "Но... - делает она паузу, - у беременных тоже бывают заболевания, и если они есть в приложении (перечень заболеваний и состояний, требующих соблюдения режима самоизоляции) на сайте депздрава, то специалисты центра соцзащиты придут на помощь".

Помощь на карте

Все-таки с картой волонтеров как-то попроще, поделилась с "РГ" 37-летняя Валентина Шамилова, у которой сейчас уже восьмая беременность. Протекает без осложнений и заболеваний. Но счастливым это время ей назвать сложно. С мужем официально в разводе, иногда помогает продуктами, но постоянной работы у многодетного отца нет. Мама и родная сестра Валентины были против рождения еще второго ребенка, а с каждым последующим отношения становились только хуже. Но жить всем приходится под одной крышей в подмосковном доме. Доход Валентины и ее детей - 12,5 тысячи рублей пособий. Безвыходная ситуация и подтолкнула женщину обратиться в фонд еще весной. В результате к ней приехала новенькая коляска и кроватки для младших двойняшек, а волонтеры с тех пор регулярно помогают продуктами и одеждой для малышни. "Неделю назад оставила заявку на карте волонтеров, а на следующий день уже получила пакет с детским питанием, крупами, молоком", - рассказала Валентина. К рождению ребенка в фонде обещают собрать набор для новорожденного.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
На что россияне тратят материнский капитал

В обычные дни волонтерам приходит по одной-две заявки, сейчас поступает около десятка. 80 процентов - от одиноких женщин, остальные - от многодетных семей, которые ждут пополнения, но временно столкнулись с трудностями. Помощь беременным мало чем отличается от помощи пенсионерам, разве что в списке - подгузники и детское питание.

Могу помочь

"Помогая беременным, спасаю две жизни", - уверен 30-летний волонтер фонда Павел Николаев. По его словам, ради своих подопечных добровольцы готовы к любым трудностям, бывает, что за свои деньги покупают все самое необходимое. Как правило, продуктов хватает на месяц, и на все уходит не больше 3 тысяч рублей. "Это мое добровольное пожертвование", - признается Павел. Парень работает IT-специалистом. Выходной - спешит в магазин за продуктами. Марку крупы, жирность молока и какой стиральный порошок взять - волонтер учитывает все пожелания. И обязательно приносит что-нибудь к чаю. Иногда за день получается объехать до пяти адресов. Весной, кстати, Павел вместе с другими добровольцами развез более 2,2 тонны продуктов. "Я стал волонтером примерно год назад, когда по радио услышал историю беременной женщины. У нее было четверо детей, и ей в квартире нужно было сделать ремонт. Я написал в фонд, что могу собрать мебель. С тех пор и помогаю", - рассказал Павел.

Волонтеров можно попросить доставить детские вещи, коляску, посуду, игрушки, книги, предметы быта. Фото: Светлана Харитонова

Но парней среди волонтеров, которые помогают беременным, гораздо меньше, чем женщин. Портрет добровольца: девушки от 25 до 35 лет, большинство из них прошли через аборт и теперь стараются уберечь от этого шага тех, кто на грани.

Кстати

Расправили крылья

Карта волонтеров "Пчела" работает просто: доброволец регистрируется с помощью одной кнопки "Могу помочь", а проверка его данных происходит через социальные сети. Геолокация автоматически появится на карте, а во вкладке "Мои задания" отображаются все заявки от нуждающихся. Так же просто и женщины могут оставить заявку, нажав на кнопку "Нужна помощь". При этом ей не обязательно указывать точный домашний адрес. Достаточно назвать улицу, а когда волонтер свяжется по телефону - определиться с местом встречи. Сейчас на карте отмечено более 160 волонтеров и порядка 90 заявок. Всего же за неделю добровольцы выполнили порядка 30 просьб и пожеланий москвичек.

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