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Рубрика: Культура

Как молодые иностранные художники и актеры проходят стажировку в России

Текст: Варвара Карпеева
Двадцать пять студентов творческих вузов из разных стран мира, молодые зарубежные художники и будущие иностранные актеры проходят в настоящее время стажировку в Москве и Санкт-Петербурге.
Фото: Предоставлено пресс-службой "Русских сезонов" Фото: Предоставлено пресс-службой "Русских сезонов"
Фото: Предоставлено пресс-службой "Русских сезонов"

В Петербурге на базе Академии художеств им. И. Е. Репина на днях завершилась первая художественная сессия международной "Школы иннопрактики и русских сезонов". Это новый просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с русской культурой. В октябре 14 молодых художников из Бразилии, Германии, Испании, Италии, Франции и Сирии три недели работали в творческой мастерской под руководством преподавателей академии, слушали лекции, занимались тренингами, а в конце обучения презентовали свои итоговые работы: картины, скульптуры, инсталляции и театрализованный перформанс.

Фото: Пресс-служба Мариинского театра/Наталья Разина
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"Не скрою, мы волновались и переживали: непростая эпидемиологическая обстановка в мире, первая сессия, первые студенты из разных уголков мира. Тем не менее результат превзошел ожидания, - рассказал директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев. - Работы, которые участники школы подготовили за столь короткий срок, поразили. Каждое из произведений - отдельная история со своим сюжетом и посылом. При этом во всех работах прослеживаются темы единения, мира, слияния культур. Мы уверены, что время, проведенное в Петербурге и отраженное в творчестве, ребята запомнят на всю жизнь".

Одновременно с петербургской художественной программой в Москве на базе Российского института театрального искусства (ГИТИС) стартовала театральная сессия.

До 30 октября одиннадцать студентов творческих вузов Бразилии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Греции, США, Франции и Швейцарии будут знакомиться с классическими традициями и современными тенденциями русского театра. Итогом работы их актерско-режиссерских мастерских должны стать постановки по чеховским рассказам.

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