В этом учебном году студенты могут официально трудоустроиться в школе и преподавать.

В Москве, например, в отдельных классах планируется ввести новый формат - тьюторство.

Студенты и выпускники педагогических вузов будут вести уроки, а опытные учителя - контролировать учебный процесс в дистанционном режиме. Кто такие студенты-тьюторы? Как можно совмещать учебу в вузе и работу в школе? Об этом рассказала проректор МПГУ Татьяна Владимирова.

- Есть такая технология - "лекция вдвоем". Это когда опытный педагог и молодой специалист ведут занятия вместе. И здесь "возрастной" учитель, который находится на удаленном доступе, может продолжать обучать класс, а молодой специалист в какой-то степени может быть его "руками", - рассказала Татьяна Владимирова. - И мы сейчас будем думать о том, что в таком формате можно реализовать практическую подготовку будущих педагогов, когда талантливые студенты уйдут в школы как тьюторы. Я очень надеюсь, что этот тандем получится.

По словам эксперта, сегодняшняя непростая ситуация дала толчок развитию системы наставничества в школах, когда опытные педагоги помогают молодым, и наоборот.

- Студенты могут создавать яркую, интересную и вместе с тем воспитывающую среду в школах. Сейчас необходимо найти баланс в работе между учителями, которые имеют богатый педагогический опыт, и студентами-старшекурсниками, которые только придут, - рассказала Татьяна Владимирова. - Они могут не только помогать вести уроки по предметам, но также быть помощниками классных руководителей, организовывать внеурочные мероприятия.