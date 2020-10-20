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Как узнать, следит за вами смартфон или нет

Текст:   Антон Благовещенский
20.10.2020,  
18:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Если говорить совсем кратко, то самый простой способ выглядит так. Если у вас есть смартфон - значит, он за вами следит. Дело в том, что практически все умные устройства собирают данные о действиях, местоположении пользователя и другую информацию.

Эти данные затем могут быть переданы рекламодателям, чтобы показывать владельцам мобильных устройств наиболее подходящую для них рекламу. В большинстве случаев такая информация обезличена, то есть не содержит привязок к имени, фамилии или номеру телефона.

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Однако есть и вредоносные программы, предназначенные для целенаправленной слежки и прослушки. Их работа может проявляться по-разному, однако есть основные факторы, на которое надо обратить внимание.

1. Всплеск использования данных - сотовых или Wi-Fi. Достаточно сравнить трафик с показателями предыдущего месяца, чтобы понять, не произошло ли резкого роста потребления (если активность не изменилась), пишет Komando.com.

2. Быстрый разряд батареи. Следящие приложения активно пользуются ресурсами смартфона, что приводит к повышенному расходу заряда аккумулятора.

3. Еще один симптом, который должен заставить насторожиться - постоянный нагрев устройства, даже если оно просто лежит на столе. Объясняется это так же: постоянное активное использование процессора вызывает его нагрев. Чаще всего соседствует с быстрым разрядом аккумулятора.

Чтобы попытаться устранить проблему, для начала можно зайти в "Диспетчер приложений" и удалить незнакомые или давно не используемые приложения. Если какие-то программы не хотят удаляться, от них можно избавиться, загрузив смартфон в безопасном режиме.

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