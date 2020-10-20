Какие актуальные темы были подняты в ходе встречи главы "Россельхозбанка" Бориса Листова с президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем правления АО "Россельхозбанк" Борисом Листовым отметил важность оказания системной бюджетной поддержки АПК, в том числе фермерам. В свою очередь Листов проинформировал президента о текущей деятельности этой организации и ее новых проектах.

Беседу Владимир Путин начал с поздравления.

- В этом году банку исполнилось 20 лет, - сказал президент. - Я еще раз поздравляю вас и всех сотрудников банка. По основным показателям Россельхозбанк входит в ТОП‑5 по объемам кредитного портфеля. Как вы сами оцениваете работу, какие задачи считаете приоритетными?

Борис Листов сообщил, что "Россельхозбанк" является активным участником нацпроектов и госпрограмм, в том числе в сфере агрокредитования и поддержки фермеров. Финансовое учреждение, по сути, представляет собой системообразующий банк для АПК. Достаточно сказать, что за 20 лет государство вложило в эту финансовую организацию 459 млрд руб. Сам банк за эти годы направил аграриям 9,4 трлн руб. Только по итогам 2019-го финансирование АПК составило 1,3 трлн.

Его называют опорным банком этой отрасли. Подсчитано, например, что каждый третий кредитный рубль был получен аграриями именно от "Россельхозбанка". Кредитные средства необходимы, например, для проведения сезонных работ. Они помогают отремонтировать и приобрести технику, запастись семенами, ГСМ и удобрениям, а это - залог хорошего урожая. Только в 2019 году "Россельхозбанк" вложил в кредитование АПК 381 млрд рублей, что составило 72% данного рынка, а в 2020 году нарастил объемы выдачи кредитов.

- "Россельхозбанк" - это банк регионов, - отметил Борис Листов. - Отделения банка охватывают 75% сельских территорий. Важно, чтобы каждый житель села имел доступ ко всем необходимым финансовым продуктам и услугам - как в отделениях банка, так и с помощью цифровых каналов.

По его словам, малому бизнесу на селе оказывается комплексная помощь по четырем основным направлениям. В рамках первого предусмотрена поддержка ведения бизнеса - от выпуска специализированных банковских продуктов до запуска цифровой отраслевой экосистемы. Остальные направления предусматривают продвижение фермерской продукции на рынке, обучение фермеров и популяризацию фермерства.

В этом банку активно помогают Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов и региональные власти. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности фермеров и расширять направления поддержки.

- Доступность надо, конечно, обеспечивать для клиентов, доступность банковского рынка, - подчеркнул Владимир Путин.

В качестве свежего примера Борис Листов привел проект, который взял старт минувшим летом. Он называется "Свое. Фермерство" и представляет собой уникальную цифровую бизнес-линейку для АПК. Речь идет о всероссийской онлайн-площадке для ведения агробизнеса.

С ее помощью предприниматели могут закупать семена, удобрения, корма, сельхозтехнику и другие товары, ежедневно и круглосуточно получать консультации ветеринаров и юристов. Система предлагает им и набор бизнес-сервисов, в том числе онлайн-бухгалтерию, конструктор документов, помощь в открытии своего магазина и дистанционный подбор персонала.

В августе 2020 года был создан агропродовольственный фонд "СВОЕ". Эта некоммерческая организация занимается продвижением продукции отечественных производителей на внутреннем и международном рынке. Популяризации идей Фонда способствует цикл телепередач "СВОЕ с Андреем Даниленко" - о людях, работающих в сельском хозяйстве. Проект реализуется при поддержке "Россельхозбанка".

Кроме того, при его же поддержке 1 сентября 2020 года одновременно в четырех регионах - Московской и Новосибирской областях, Башкирии и Ставропольском крае - стартовал федеральный проект "Школа фермера". Это - результат сотрудничества "Россельхозбанка", Минсельхоза РФ, руководства регионов, аграрных вузов и регионального бизнеса. Его цель заключается в том, чтобы помочь участникам реализовать себя на селе, дав им возможности для создания и развития собственного бизнеса.

Обучение в этой необычной школе могут пройти даже опытные фермеры, а не только те, кто лишь начинает свое дело. Наставники знакомят их с новейшими агротехнологиями и учат, как выстроить наиболее эффективный в современных условиях производственный цикл.

Проект вызвал большой интерес задолго до его старта. Первый набор составил 114 человек, а желающих поступить в школу было вдвое больше. Поэтому в следующем году "Россельхозбанк" планирует ввести формат онлайн-обучения, что позволит увеличить количество слушателей и регионов, участвующих в программе.

Еще один важный вопрос - поддержка сбыта фермерской продукции. В сентябре 2020 года банк запустил новую онлайн- платформу для фермерских хозяйств, которая называется "Свое. Родное". На этом ресурсе любой фермер страны может рассказать о себе и своей продукции, найти покупателей и наладить поставки. На сервисе нет посредников, значит, нет лишних звеньев в потребительской цепи. Это поможет снизить цену фермерских продуктов для простого покупателя.

Недавно "Россельхозбанк" утвердил стратегию своего развития до 2025 года. Она предусматривает рост объемов финансирования АПК, в том числе по программам господдержки, содействие развитию сельских территорий, повышение доступности банковских услуг для малого бизнеса на селе и сельских жителей через развитие цифровых сервисов и другое.

Листов выразил уверенность в том, что реализация этой стратегии позволит банку выйти на новый уровень конкурентоспособности, оставаясь при этом надежным партнером российских сельхозтоваропроизводителей и жителей села.