Какие ошибки стали самыми "популярными" на ЕГЭ по русскому? С какой задачей по математике справились только 2 процента выпускников? Почему полиция вдруг стала "принимать законы"? Эксперты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проанализировали типичные ошибки ЕГЭ-2020 и рассказали, что нужно подтянуть к следующему экзамену.

Невероятно, но факт: большая часть ошибок на ЕГЭ родом из 6—7-х классов. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Русский язык

Это обязательный предмет. Большинство ребят написали его хорошо: двоечников - всего 1% от всех сдающих.

Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми 11-классники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7-х классов. С правописанием -Н- и -НН- не справляются около 35% выпускников. "Тканый", "растрепанный", "лиственница"... Эта ошибка повторяется из года в год.

Также в топе - ошибки на безударную гласную в корне слова. Рос/ращ, гар/гор, клан/клон, бер/бир - вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не с первого класса...

Одна из самых сложных тем - "Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий" "СутулЯщийся", "светИтся", "колЕтся"... примерно 60% "егэшников" с этим заданием не справились. Последняя буква в словах "профессора" и "директора" тоже сильно испортила жизнь многим школьникам.

Правописание суффиксов и приставок - "слабое звено". Причина ошибок? Некоторым даже в 11-м классе по-прежнему сложно определить некоторые части речи.

- Нередко выпускники смешивают приставку "с" с приставками, оканчивающимися на "-з/-с". Объединяя их в одно правило, они пишут букву "з" перед парными звонкими согласными (зделать, збить), - раскрывают подробности эксперты ФИПИ.

Хромает и пунктуация: ребята путаются в запятых, тире и двоеточиях.

- На формирование практической грамотности влияет не только процесс обучения, но и агрессивная языковая среда, специфика письменного общения в интернете и при помощи мобильной связи, - заключают эксперты ФИПИ. - Главные причины: сложность русской орфографии и пунктуации, сложность формирования орфографической и пунктуационной зоркости. Снижение интереса к чтению - тоже один из факторов, который негативно влияет на невысокий уровень практической грамотности современной молодежи.

Математика

Это еще один обязательный предмет, но экзаменов по нему два. Первый уровень базовый: достаточно и "тройки" (трех тестовых баллов по пятибалльной шкале) для получения аттестата, но в 2020 году из-за пандемии "базу" никто не сдавал.

Второй экзамен - профильный. Он требуется почти на половине всех специальностей в вузах: и будущему биоинформатику, и психологу, и инженеру, и социологу...

Что интересно? Двоечников по профильной математике в 2020 году стало больше - 8,8 %. (А в прошлом было 6,7%.)

С трудом дается выпускникам геометрия, и особенно стереометрия повышенного уровня сложности (средний процент выполнения - 2,5%). Подсказка: сначала все рисуем и решаем на черновике, стараемся визуализировать задачу.

- У большинства участников трудности начинаются уже при построении и чтении чертежа при решении задач повышенного уровня сложности. Школьники очень часто совершают ошибки в решении прямоугольных треугольников, - замечают эксперты при оценке выполнения заданий с развернутым ответом. - Повышение успешности возможно при включении в процесс обучения задач, развивающих геометрическое зрение и геометрическую интуицию.

Начала математического анализа, математические модели тоже многим оказались не по зубам. И по-прежнему у ребят вызывает трудности экономическая задача. Например, такая:

"В июле 2026 года Иванов планирует взять кредит на пять лет в размере 1050 тысяч рублей. Условия его возврата таковы:

каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;

с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;

в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остается равным 1050 тыс. рублей;

выплаты в 2030 и 2031 году равны;

к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.

На сколько рублей последняя выплата будет больше первой?"

Много ли взрослых с ходу смогут ее решить? Вопрос... Нужно постараться составить уравнение и решить его. Но читать условие надо очень внимательно: пропустишь мелкую деталь - и все, решение неверное. Опять же, такая тренировка потом очень пригодится молодым людям в жизни, если они захотят взять кредит и не прогадать с условиями.

Обществознание

Это самый популярный предмет: как экзамен по выбору его из года в год сдают примерно 50% выпускников. Но в итоге до "тройки" не дотягивает практически каждый пятый. Почему так много?

- Примерно пятая часть участников ЕГЭ выбирает обществознание как не самый сложный учебный предмет или как запасной вариант, - рассказали эксперты ФИПИ. - Это достаточно слабо подготовленные по предмету выпускники, безосновательно надеющиеся на то, что здравого смысла, общих представлений на бытовом уровне, отрывочных знаний хватит для получения достаточного балла для поступления хотя бы в какой-то вуз.

Набор типичных ошибок тоже остается стабильным из года в год. Так, около 20% ребят, сдающих обществознание, толком не знают, чем занимается прокуратура и полиция. Считают, что правоохранительные органы принимают законы. Почти 25% не знают о сроках заключения трудового договора и условиях установления испытательного срока при приеме на работу. Примерно треть не различают уголовное и гражданское право.

По-прежнему не все выпускники средней школы знают названия высших государственных органов Российской Федерации и не различают функции законодательной и исполнительной власти. "Крепким орешком" также оказались задания, проверяющие знания о системе налогов в РФ. Самые трудные для участников ЕГЭ 2020 года налоги - транспортный, земельный и налог на доходы физических лиц.