Какой может стать внешняя политика демократа Джозефа Байдена в случае его возможной победы на предстоящих 3 ноября президентских выборах в США? Во многом ответ на этот вопрос содержится в опубликованном накануне 95-страничном докладе "Перекалибровка глобальных отношений США". Фактически он является главой в более объемном программном документе "Первые 100 дней", подготовленном вашингтонским "Центром за американский прогресс" (Center for American Progress или CAP) - либеральной научно-аналитической структурой, вырабатывающей политические рекомендации для демократической партии США.

Связи этого формально независимого и внепартийного "прогрессивного" учреждения с политическим кланом Обамы - Клинтон хорошо известны. Данная НПО, созданная в 2003 году в пику американским консервативным политцентрам и щедро финансируемая, в том числе миллиардером Джорджем Соросом, активно участвовала в последних президентских предвыборных кампаниях в США, став настоящей кузницей кадров для последних демократических администраций. Достаточно сказать, что основатель CAP Джон Подеста ранее руководил аппаратом президента США Билла Клинтона, а затем стал советником Барака Обамы.

Начав доклад с острой критики действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа за "сильно пострадавшую международную репутацию США в результате отхода от альянсов, неуважения демократических ценностей и провала с эпидемией COVID-19", близкие к демпартии политологи CAP советуют в первые 100 дней пребывания следующей (подразумевается демократической) администрации полностью "перекалибровать" подходы Вашингтона к вопросам внешней политики и национальной безопасности. А именно: отдать "приоритет развитию связей с демократическими союзниками" в ЕС, "выработать новую трансатлантическую повестку для НАТО", пересмотреть отношения с "откатывающимися назад и токсичными" партнерами вроде Турции, более эффективно конкурировать с Китаем и противостоять России.

В случае победы Байдена Белому дому рекомендуется анонсировать новые санкции против ключевых сторонников Кремля

На последнем остановимся поподробнее. В качестве руководства к немедленному действию Белому дому рекомендуется анонсировать новые санкции против ключевых сторонников Кремля, выступить с прямым видеообращением американского президента к российскому народу, а также поддержать ЦРУ и иные работающие против РФ спецслужбы США. Уверив при этом разведывательное сообщество в том, что "их работа по русским" будет оценена новым президентом по достоинству в отличие от Дональда Трампа (явный намек на его якобы имевший место и никем не доказанный сговор с Россией. - Прим. "РГ"). Помимо этого, предлагается изгнать Россию из Интерпола, усилить пропагандистскую работу с "русским народом", убедить союзников США отказаться от российского оружия и провести масштабные военные учения у границ РФ. Форточка возможного сотрудничества должна быть лишь слегка приоткрыта Вашингтоном для взаимодействия с Москвой по вопросам нераспространения и пролонгации ДCНВ-3.

На данный момент сложно сказать, какие из столь ущербных для двусторонних отношений Вашингтона и Москвы предложений войдут во внешнеполитическую программу Джозефа Байдена в случае его победы на предстоящих 3 ноября выборах. Хорошо известно, что основанная на советах экспертов жесткая внешнеполитическая предвыборная риторика кандидатов в президенты США по завершении избирательной кампании зачастую резко меняется.

Впрочем, в условиях сложившегося в Вашингтоне антироссийского двухпартийного консенсуса надеяться на это вряд ли стоит. Да и практика показывает, что характерная для политической культуры США традиция "вращающихся дверей", когда эксперты перетекают из частного в государственной сектор и обратно, регулярно приводит американских политологов-русистов в правительственные кабинеты. Так, в 2013 году бывший директор по России и Евразии "Центра за американский прогресс" Сам Чарап стал старшим советником госдепа США, а исследователь Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Фиона Хилл в 2017 году получила пост cпецпомощника президента США по европейским и российским делам.

В этой связи исключать того, что подготовившие внешнеполитические рекомендации для первых 100 дней работы следующей администрации США эксперты "Центра за американский прогресс" вновь попадут в американские коридоры власти и захотят воплотить свои предложения в жизнь, нельзя. Правда, применительно к отношениям РФ - США таких людей скорее стоит называть не прогрессивистами, а заскорузлыми реакционерами, советы которых ведут лишь к дальнейшей деградации российско-американских связей.