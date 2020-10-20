Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 339-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 29, ст. 3597; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4193; 2011, N 1, ст. 23; N 19, ст. 2714; N 30, ст. 4605; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, ст. 3871, 3877; N 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 30, ст. 4119, 4120, 4121; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2029; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 11 статьи 20.16" дополнить словами ", частью 2 статьи 20.30", после слов "частью 1 статьи 20.8" дополнить словами ", частью 2 статьи 20.30";

2) статью 20.30 изложить в следующей редакции:

"Статья 20.30. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса

1. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных к объектам низкой категории опасности, либо воспрепятствование соблюдению указанных требований юридическими лицами, должностными лицами, в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического комплекса, или гражданами, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, в отношении объектов топливно-энергетического комплекса, отнесенных к объектам высокой или средней категории опасности, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин