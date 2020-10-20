Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек

Минобороны РФ сообщило последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. На вечер 20 октября таких в армии и на флоте 12 741 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 48 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 47 тысяч 276 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ в последние недели фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 2 тысячи 63 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 1 382 пациента лежат в военных госпиталях. Восемнадцать изолированы по месту службы. Шестнадцать помещены в гражданские больницы и клиники. Еще 647 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 8 424 заболевшим, 1 816 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.