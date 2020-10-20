Новости

Федор Бондарчук назвал место и время прощания с Ириной Скобцевой 20:46
Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек 20:39
СК возбудил дело после гибели ребенка при взрыве в Лобне 20:26
"Ливерпуль" и "МЮ" намерены создать европейскую лигу 19:59
Ипотечный портфель вырос в сентябре на 2% 19:59
Уровень безработицы в России сократился на 0,1% 19:57
"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на матч Лиги чемпионов 19:40
СК подтвердил гибель ребенка при взрыве в Лобне 19:27
МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО 19:23
Возбуждено дело по факту крушения вертолета под Вологдой 19:14
В Челябинской области продлят осенние каникулы 19:08
При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза 19:03
В Подмосковье ребенок подорвался на снаряде 19:02
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны 18:52
Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3 18:50
Путин и Макрон обсудили Нагорный Карабах 18:43
Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире 18:35
Генпрокурор: Госслужащие обязаны декларировать накопления в криптовалютах 18:28
ГП утвердила еще одно обвинение против экс-главы Коми Гайзера 18:25
В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза 18:19
Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+ 18:17
ФАС проконтролирует цены на подсолнечное масло 18:14
В Краснодаре будут судить семерых организаторов карточных игр 18:08
Более 125 тысяч уроков прошли сегодня в "Московской электронной школе" 17:45
Сына Станислава Черчесова прооперировали 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 20:39
Рубрика: Общество

Количество военнослужащих с коронавирусом превысило 2 тысячи человек

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ сообщило последние данные о военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией. На вечер 20 октября таких в армии и на флоте 12 741 человек. Эти сведения опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте министерства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил

Только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 48 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, 47 тысяч 276 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако в Минобороны РФ в последние недели фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 2 тысячи 63 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 1 382 пациента лежат в военных госпиталях. Восемнадцать изолированы по месту службы. Шестнадцать помещены в гражданские больницы и клиники. Еще 647 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у семнадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали 8 424 заболевшим, 1 816 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Гинцбург назвал группы населения с плохой выработкой антител к COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах