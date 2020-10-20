Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море

Создание военных баз может иметь негативные последствия для стабильности в Черноморском регионе, не исключили в Кремле. По просьбе журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинского лидера Владимира Зеленского построить две военные базы на Черном море. "Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления, - сказал он. - Нужно понять, каких именно военных баз, о чьих военных базах идет речь".

"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе", - предупредил Песков. "Потенциально такая опасность существует", - добавил он, уточнив, что нужна дополнительная информация, чтобы понять, о чем идет речь.

Представитель Кремля также заметил, что в заявлении говорилось о военных базах, а они могут быть не только украинские, но самые разнообразные. "Мы не понимаем, о каких базах идет речь. Мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации", - заключил он.