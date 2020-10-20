Критерии закрытия школ определяют инфекционисты в регионах

Критерии закрытия школ на карантин определяют врачи-инфекционисты в регионах. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире телеканала "Россия 24".

- Критерии эти определяют инфекционисты, врачи региональных Роспотребнадзоров, - цитирует Дмитрия Глушко РИА Новости. - Есть предельные значения по количеству заболевших в одном коллективе и в одном учреждении. Они определяют решение, которое будет приниматься по функционированию того или иного учреждения.

По его словам, подавляющее большинство школ в РФ уходят на каникулы в плановом порядке. Но в некоторых решают их продлить - от одной недели до двух.