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20.10.2020 13:22
Рубрика: Общество

КТ-диагностика на COVID-19 увеличила случаи раннего выявления рака легких

Текст: Елена Манукиян
Увеличение диагностических исследований с помощью компьютерной томографии у пациентов с подозрением на COVID-19 позволило чаще выявлять легочную онкологию на ранних стадиях, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во вторник, 20 октября, на форуме "Открытые инновации".

"Помимо диагностики заболеваний, связанных с инфекционным процессом, врачи стали чаще находить, в том числе - и злокачественные новообразования легких, поскольку такой объем компьютерных томографий раньше в стране не проводился", - сказал он.

Фото: Prostock-Studio / iStock
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Министр подчеркнул, что именно в компьютерной томографии впервые были использованы такие возможности искусственного интеллекта, как машинное зрение. Это инновационное решение позволяет свести к минимуму неточности при чтении снимков. Он также отметил преимущества телемедицины, с помощью которой была обеспечена доступность, эффективность и безопасность терапии для пациентов с COVID-19. К тому же, используя дистанционные методы, за несколько недель удалось обучить более 1 млн 300 медработников. "То, к чему подтолкнула пандемия, является бесценным и беспрецедентным",- подчеркнул министр. По его словам, пандемия ускорила внедрение современных технологий в сферу здравоохранения. Это - первая пандемия цифровой эпохи, следует из его слов.

Он также рассказал, что возможности телемедицины и искусственного интеллекта в сфере здравоохранения будут активно использоваться в дальнейшем. Так со следующего года запускается пилотный проект по дистанционному наблюдению за пациентами с артериальной гипертензией. Это позволит снизить осложнения и летальность среди пациентов этой категории.

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