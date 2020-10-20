Курс евро преодолел отметку в 92 рубля

Курс евро преодолел знаковую для себя отметку в 92 рубля. Это следует из данных Московской биржи. Курс доллара продолжает оставаться на уровне 77,87 рубля. Также с тенденцией к росту.

Курс евро с начала валютных торгов по состоянию на 12:58 Мск поднялся по отношению к рублю на 0,72% - до 92,05 рубля, к 13.30 незначительно снизившись до 91,92 рубля. В последний раз курс евро достигал этой отметки 5 октября, продержавшись на этом значении в течение трех дней.

Курс доллара пока продолжает оставаться на отметке 77 рублей. С начала торгов он подорожал на 0,26% - до 77,79 рубля.