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Рубрика: Экономика

Курс евро преодолел отметку в 92 рубля

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс евро преодолел знаковую для себя отметку в 92 рубля. Это следует из данных Московской биржи. Курс доллара продолжает оставаться на уровне 77,87 рубля. Также с тенденцией к росту.

Фото: iStock
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Курс евро с начала валютных торгов по состоянию на 12:58 Мск поднялся по отношению к рублю на 0,72% - до 92,05 рубля, к 13.30 незначительно снизившись до 91,92 рубля. В последний раз курс евро достигал этой отметки 5 октября, продержавшись на этом значении в течение трех дней.

Курс доллара пока продолжает оставаться на отметке 77 рублей. С начала торгов он подорожал на 0,26% - до 77,79 рубля.

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