Курс рубля может ждать цикл многолетнего укрепления

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- В понедельник на рынках наблюдались умеренно-оптимистичные настроения за счет спекуляций вокруг пакетов помощи для экономики от правительства США. Как это часто бывает, обильные стимулы и даже их ожидания вызывают давление на местную валюту, так как в итоге означают расширение предложения национальной валюты, что снижает ее стоимость.

В случае с США давление на доллар - это позитив для мировых рынков и общего спроса на рисковые активы, что помогло российской валюте вернуться под отметку 78. Стоит отметить, что импульс роста USDRUB, наблюдавшийся с июня, встал на паузу.

Первоначально пару вверх толкали смягчения монетарной политики Банка России, затем - санкционные риски, а недавно - еще и всеобщий импульс роста доллара на краткосрочной коррекции фондовых индексов.

Однако USDRUB второй раз в этом году потерял импульс роста на подходе к 80. Как и весной, это может стать прологом к развороту тенденции. Более того, на этот раз даже больше причин для многолетнего разворота тенденции.

Соотношение цены сырья к оценкам фондовых рынков перестало снижаться, достигнув циклических минимумов. В 1970-х и в конце 1990-х цены на сырье разворачивались к росту, несмотря на слабость экономики. Рост цен на нефть от многолетних минимумов позволил рублю в начале 2000-х начать свой многолетний цикл роста, продолжавшийся до середины 2008 года.

Вполне может быть, что в ближайшие месяцы мы увидим формирование нового суперцикла сырья. Соотношение сырья к акциям находится вблизи исторических минимумов. Но, что важней, оно перестало снижаться, так как цены на нефть ранее в этом году восстанавливались быстрее акций.

Также, смотря на стремление политиков вновь и вновь протягивать руку помощи экономике через пакеты помощи, центробанки также делают свою часть работы, экстремально снизив ставки и обещая не поднимать их в обозримом будущем.

Ранее, на первом этапе, мы увидели, как эти деньги разгоняли цены на акции. Но акции - это не конечная цель стимулов, ведь они пойдут на поддержку домохозяйств и масштабные инфраструктурные проекты, призванные повысить занятость. То есть простым людям, а не банкам или мега-корпорациям.

В таких случаях обычно цены на сырье обычно растут опережающими темпами. Начав расти в 1999-м от уровней около 10 долларов за Brent, цена достигла пика у 140 долларов спустя 8,5 лет. Если предположить, что апрельские минимумы у 20 долларов за баррель - это циклические минимумы, достаточно будет семи, а не 14-кратного роста, чтобы цены на нефть вернулись на исторические максимумы.

Для рубля же это может означать как минимум, что месяцы резкого снижения и волатильности уже позади, а впереди, возможно, многолетний цикл укрепления рубля с потенциальными целями в области 70 рублей. Рубль никогда полностью не восстанавливает потери, но за счет более высоких ставок и продолжительности роста, ставки на его снижение становятся очень затратными. Эта разница чуть уменьшилась, так как Банк России имел больше пространства для смягчения политики в этом году, но она остается в игре.