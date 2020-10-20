Квят надеется, что на Гран-при Португалии ему повезет

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят, который снова не смог набрать очки на Гран-при Айфеля в Германии, поделился ожиданиями от следующей гонки в Португалии, которая пройдет 25 октября.

- Я никогда не был на этом автодроме, так что это будет совершенно новый опыт для меня, - приводит слова Квята пресс-служба "Альфа Таури". - Некоторое время назад я проехал пару кругов по Алгарве на симуляторе, но этого недостаточно. Нам придется много работать и узнать об этой необычной трассе все во время свободных заездов.

Напомним, что по ходу 12-го круга на трассе "Нюрбургринг" Квята ударил Александр Албон. Кроме того, наш гонщик часто терял позиции из-за поломок собственной машины. Но Даниил не отчаивается: "Честно говоря, удача не была моей самой сильной стороной в этом году. Мне ничего не доставалось просто так. Приходилось много работать ради достижения результата. Но мы перевернем страницу и пойдем дальше".