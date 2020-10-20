Lecare: LegalTech создаст ниши для новых игроков юридического рынка Германии

Работа над универсальной юридической платформой (Common Legal Platform) - один из самых ярких практических примеров "подрывных инноваций" в сфере права в Европе. Такое мнение высказала генеральный директор Lecare Зои Андриа в ходе международной онлайн-конференции Distant & Digital.

Lecare на основе своего 30-летнего опыта занимается созданием программного обеспечения для участников юридического рынка и вместе с партнерами разрабатывает Common Legal Platform для компаний, работающих в области права.

По плану разработчиков продукт станет открытой, нейтральной междисциплинарной платформой, пользоваться которой будут частные лица, корпорации, адвокаты, законодатели, а также управленцы и представители судебной власти. Lecare очень внимательно относится к своим клиентам, среди которых Puma и Lufthanza Group, поэтому компания разработала программное обеспечение с использованием новейших и безопасных технологий. Оно разделено на модульные решения для адаптации и создания идеального инструмента для разных компаний из различных секторов.

Продукт относится к "подрывным инновациям", поскольку учитывает интересы всех участников проекта, а также переосмысливает процесс предоставления юридических услуг. Эксперт отмечает, что платформа создаст либо инновации, меняющие юридический рынок, либо сформирует на нем новые ниши.

Common Legal Platform способствует стандартизации и упрощению юридического контента, гармонизации правовых процессов, более быстрому поиску решения задач, стоящих перед юристом, обмену знаниями и установлению связей между людьми. "Помимо прочего, инструмент будет представлять независимую децентрализованную сеть, базирующуюся на общих правилах и ценностях, служить интересам широкой общественности и упрощать доступ к правосудию", - уверена Зои Андриа.

Зои Андриа возглавила Lecare в возрасте 23 лет. Она получила образование в Университете EBS, бизнес-школе ESADE, Лондонской школе экономики и Университете Санкт-Галлена. В перерывах между обучением Зои Андриа нарабатывала практический опыт в области венчурного капитала, цифрового и стратегического консалтинга. В 2018 году была отмечена европейской наградой Woman of LegalTech за вклад в развитие данной отрасли.

Международная онлайн-конференция Distant & Digital проходила 8-9 октября 2020 года в Москве. Организаторами Distant & Digital выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".

Специальный партнер конференции - Deloitte Legal. Партнеры конференции: Европейская Юридическая Служба (партнер круглого стола), юридическая компания "Зуйков и партнеры", компания "Гарант" (партнер мастер-класса), Squire Patton Boggs (партнер сессии), ALITA (международный партнер), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP (образовательный партнер). Стратегическими информационными партнерами выступили портал "Право.Ru" и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП). Другие информационные партнеры конференции - "Российская газета", "Интерфакс", информационное агентство ТАСС, электронное издание Copyright.ru, информационно-сервисный портал Indicator.Ru, информационное агентство InterMedia и др. Партнер вечернего мероприятия - LexisNexis.

Международная конференция Skolkovo LegalTech - одно из крупнейших событий в сфере LegalTech в России. В 2019 году при поддержке Ассоциации IPChain и ФИС мероприятие прошло в обновленном формате под названием Skolkovo LegalTech Black Edition и объединило представителей ведущих консалтинговых компаний и мировых экспертов по трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. В качестве спикеров выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов (до 15 января 2020 г.), уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин, главный операционный директор Академии права Сингапура (SAL), исполнительный директор SAL Ventures Ltd Пол Нио и др. В 2019 году партнерами Фонда "Сколково" - традиционного организатора мероприятия - впервые стали коммуникационный бренд IPQuorum и журнал Forbes Russia.

IP Академия - новый образовательный формат в сфере интеллектуальной собственности, созданный на базе "Патентной школы" Сколково. IP Академия стала крупнейшим в России и странах СНГ образовательным мероприятием для широкого спектра специалистов сферы интеллектуальной собственности, наукоемких и креативных областей экономики. В 2019 году конференция собрала 1500 участников, состоялось 17 сессий и 74 мастер-класса, в которых выступили более 160 спикеров, в их числе директор представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и др. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и коммуникационный бренд IPQuorum.

Видеозаписи деловых сессий доступны на официальном сайте конференции.