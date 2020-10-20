"ЛУКОЙЛ" борется с загрязнением на реке Колва

По сообщению компании, 17 октября на Харьягинском месторождении в районе реки Колва (НАО) произошел разлив нефти в результате разгерметизации неактивного трубопровода. Общий объем разлива не превысил 1 тонны. Компания "ЛУКОЙЛ" соорудила систему речных заграждений, в настоящее время проводится обработка воды сорбентом.

По словам руководителя пресс-службы ПАО "ЛУКОЙЛ" Виталия Матушкина, "объем разлива соответствует категории инцидента, а не аварии".

"Предприняты все необходимые оперативные действия и в полной мере проинформированы государственные органы, - информирует Матушкин. - Работы по очистке продолжаются в круглосуточном режиме, сил и средств достаточно. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет".

Представитель компании также сообщил о проведении постоянного мониторинга качества воды в реках Колва, Уса и Печора. По его словам, превышений уровня предельного содержания углеводородов в пробах не зафиксировано.

Для ликвидации последствий инцидента "ЛУКОЙЛом" задействовано более 150 человек и около 30 единиц техники. 21 октября по совместной инициативе региональных властей и "ЛУКОЙЛа" объект посетят представители экологических, общественных организаций и СМИ.