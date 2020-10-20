МЧС переходит на новую модель оценки опасности всех зданий в стране. С 1 января будущего года оценить, насколько опасен каждый объект недвижимости, можно будет индивидуально по специальному калькулятору риска.

Новшество в первую очередь заинтересует собственников торговых центров, клубов и вообще всех частных владельцев недвижимости. Ведь от отнесения зданий к той или иной категории риска зависит график противопожарных проверок и список требований. А это, как известно, деньги и нервы.

Сейчас шкала риска распределена для групп зданий, а не для каждого здания по отдельности, хотя понятно, что маленький магазинчик с точки зрения его противопожарной безопасности значительно отличается от гипермаркета. Логика давно подсказывала, что гипермаркет надо проверять чаще, а коммерческий ларек гораздо реже. И вот теперь МЧС добилось того, что принятое на днях Постановление правительства РФ N 1662 определило новые критерии и порядок отнесения объектов к определенной категории риска.

Новая модель отличается от действующего регулирования тем, что категория присваивается не для групп объектов, а индивидуально для каждого объекта. Как пояснили корреспонденту "РГ" в профильном департаменте МЧС, порядок будет таков. Первоначально класс риска будет присвоен зданию инспектором, который обслуживает данный участок в том или ином регионе страны. Если собственник с данной оценкой будет не согласен, то он сам сможет рассчитать категорию риска своего здания на специальном калькуляторе. Этот калькулятор, как сообщили в МЧС, уже создан и сейчас проходит апробацию. Время пока есть, поскольку новый порядок оценки вступит в силу с 1 января 2021 года.

Если расчеты собственника не совпадут с расчетами местного противопожарного инспектора, то владелец сможет обжаловать оценку сначала в региональном главке МЧС. Если это не поможет и региональные сотрудники МЧС оставят все как есть, то у владельца недвижимости останется шанс добиться решения в свою пользу в департаменте надзорной деятельности МЧС. Фактически департамент будет высшей инстанцией в разрешении подобного рода споров.

Хозяин, не согласный с оценкой инспектора, сможет сам рассчитать уровень опасности здания

При этом постановление правительства не меняет сами основы риск-ориентированного подхода, за который так ратовало МЧС все эти годы. Это означает, что присвоение соответствующей категории риска зависит в первую очередь от возможной тяжести ущерба при пожаре. Плюс в обязательном порядке будет учитываться отношение руководства объекта к противопожарным мерам и реагированию на устранение ранее выявленных нарушений. У злостных нарушителей степень опасности их объектов будет по определению высокой, даже если речь будет идти о коммерческой палатке.

А в это время

Эксперты МЧС России предупредили власти Ростовской области о проблемах с водой. Опасность нарушения водоснабжения на территории Нижнего Дона связана с гидрологической ситуацией на Цимлянском водохранилище, самом крупном на юге России. В ближайшее время в регионе проведут командно-штабные тренировки по ликвидации условных ЧС, связанных с отключением водоснабжения в населенных пунктах, питающихся от водохранилища.

Кроме того, в прогнозе МЧС говорится о высокой вероятности возникновения очагов природных пожаров на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, южных районов Приволжского и Центрального округов.