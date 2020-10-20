Медведев призвал создать систему эффективной защиты от новых инфекций

Нужно создать систему, которая позволит быстро и эффективно защищаться от новых угроз, связанных с инфекциями. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на первом заседании комиссии Совбеза по вопросам создания системы защиты от новых инфекций. Он также отметил, что серьезную озабоченность вызывает деятельность США в биолабораториях на территории СНГ.

Комиссия была образована указом президента в середине октября. Для выработки эффективных мер будет использована межведомственная координация.

Как стало известно, заместителями Дмитрия Медведева в комиссии стали вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.

Также в комиссию вошли мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

Цель - в ходе совместной работы найти широкую "палитру решений, которые должны помогать противодействовать различным новым инфекциям", заявил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что необходимо создать такую систему защиты, которая позволит "быстро, по определенному алгоритму и в то же время эффективно защищаться от новых угроз". По его словам, в России нужно наладить системный мониторинг распространения инфекций и предпринять усилия, чтобы научные разработки в этой сфере воплощались в жизнь.

В частности, члены комиссии собираются выйти на конкретные решения, касающихся новых противовирусных и противомикробных препаратов, диагностики и технических средств. Для этого, заявил Медведев, в рамках комиссии будет создана специальная экспертная группа по научно-технологическим вопросам - ее возглавит помощник президента Андрей Фурсенко. Эта группа будет также помогать проведению научных исследований, которые должны сделать профилактику, диагностику и лечение новых инфекционных заболеваний более эффективными.

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что комиссия Совбеза не собирается подменять деятельность других структур, в том числе оперативного штаба правительства России или соответствующей рабочей группы Госсовета.

Глава комиссии подробно объяснил, почему необходим стратегический системный подход к защите от инфекций. Он напомнил, что они "всегда находились рядом с человеком". При этом появляются не только новые, "но и возвращаются старые заболевания - как человека, так и животных, и растений, образуются дополнительные очаги инфекций", продолжил он. Эту проблему, в частности, осложнил рост миграционных потоков из стран СНГ.

Серьезную обеспокоенность, по словам Дмитрия Медведева, вызывает исследовательская деятельность ряда стран - особенно США. Такую работу Вашингтон, отметил он, ведет в биологических лабораториях на постсоветском пространстве. По словам руководителя комиссии, вопросы эта деятельность вызывает потому, что "она непрозрачная, ведется в отрыве от тех подходов, которые используются мировым сообществом, международными организациями". Особенно это стало актуально сейчас - в период пандемии коронавируса.

Медведев заметил, что упомянутая деятельность чревата различными проблемами, включая вспышки инфекционных заболеваний, "не говоря уж о более серьезной проекции, связанной с использованием новых инфекций". "О чем я говорю, вы сами прекрасно понимаете", - добавил зампред Совбеза.

Итоги первого заседания комиссии станут основой для подготовки плана ее работы в этом году и в среднесрочной перспективе, резюмировал Медведев.