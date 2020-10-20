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20.10.2020 22:45
Рубрика: Общество

Описан механизм эволюции, давший муравьям необычайную силу

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Окинавского института науки и технологий Университета аспирантуры (Япония) и Университета Сорбонны (Франция) провели исследование, давшее разгадку необычайной силы муравьев. Ведь известно, что рабочие муравьи способны перетащить ношу, в несколько раз превышающую вес их собственного тела.

Фото: Xiaoran Zuo (CC BY 4.0) / College of Life Sciences and Academy for Multidisciplinary Studies, Capital Normal University
Описано древнейшее насекомое, маскировавшееся под лишайник

Вообще, как пишут исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Frontiers in Zoology, эти насекомые являются одними из самых успешных групп живых существ: они распространены по всей планете, и это удивительно социальные существа, у которых человечество будет еще учиться и учиться.

На этот раз внимание ученых было сосредоточено не на социальном аспекте их жизнедеятельности, а на внутреннем строении организма муравья.

С помощью компьютерной томографии с очень высоким разрешением они создали 3D-модели скелета, в частности, грудных клеток насекомых. А затем проанализировали работу всех мышц. И пришли к выводу, что дополнительную силу муравьи получили благодаря утрате способности летать.

По версии профессора Эвана Экономо, рабочие муравьи эволюционировали из летающих насекомых. У летающих насекомых способность к полету накладывает определенные ограничения на организм - значительную часть грудного отдела занимают мышцы крыльев, зато другие мышцы менее развиты, ограничены и прижаты к экзоскелету. Когда же способность к полету утрачивается, начинают развиваться другие мышцы. Утеря способности летать оптимизировала их тела для работы на земле.

Фото: iStock
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"В грудной клетке рабочего муравья все прекрасно интегрировано в крошечном пространстве", - описывают ученые. - Все три группы мышц увеличились в объеме, придавая рабочим муравьям больше силы и мощи. Кроме того, изменилась геометрия мышц шеи, которые поддерживают и двигают голову. И внутреннее прикрепление мышц было изменено."

Интересно, что социальная ориентированность муравьев также сыграла свою роль. Ведь не все насекомые, утерявшие способность летать, стали такими сильными. У муравьев же стояла задача переносить стройматериал для возведения колоний, и еду для королевы-матки, поэтому эта функция была наиболее востребована, и соответственно развивалось тело. Так был получен ответ на вопрос, в чем сила муравьев.

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