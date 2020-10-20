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Рубрика: В мире

Мэр Бишкека подал в отставку и собрался баллотироваться в парламент

Текст: Данияр Каримов

Мэр столицы Киргизии Азиз Суракматов подал в отставку в связи с тем, что собрался баллотироваться в парламент. Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке.

Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
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Возглавил муниципалитет столицы Киргизии Нариман Тюлеев, который ранее возглавлял горадминистрацию Бишкека в 2008-2010 годах. Пока - в качестве исполняющего обязанности. Азиз Суракматов назначил его первым вице-мэром перед тем, как объявить о своей отставке.

- Я несколько дней уговаривал Наримана Тюлеева стать первым вице-мэром, - утверждает Азиз Суракматов. - Вчера он в полночь согласился. Мы с ним ранее успешно работали в тандеме, я многому у него научился. Когда он был мэром, я был спикером Бишкекского горсовета. Надеюсь и верю, что Нариман Тюлеев продолжит начатое нами.

Нариман Тюлеев долгое время был одним из оппонентов Алмазбека Атамбаева, возглавлявшего Киргизию до 2017 года. В 2012 году бывшего мэра обвинили в коррупции, а год спустя приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В 2016 году Тюлеев вышел на свободу по амнистии.

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