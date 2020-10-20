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20.10.2020 19:23
Рубрика: Власть

МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО

Текст: Юрий Чернов

В МИД России прокомментировали распространенный "закрытый" доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященный итогам исследований биоматериалов Алексея Навального. Они были отобраны специалистами ОЗХО еще в сентябре в клинике "Шарите".

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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На Смоленской площади отметили, что доклад был распространен с подачи Берлина и что немецкая сторона настояла на изъятии из него ключевых данных.

"Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ. По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений - недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что приведенная аргументация является "сугубо формальной" и служит лишь обоснованием для отказа со стороны властей ФРГ отвечать на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов. В МИД России особо подчеркивают, что без этих данных завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку не представляется возможным.

"Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы "преднамеренном отравлении" блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями", - заключили в российском МИД.

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