МИД РФ: Германия сознательно изъяла ключевые сведения из доклада ОЗХО

В МИД России прокомментировали распространенный "закрытый" доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посвященный итогам исследований биоматериалов Алексея Навального. Они были отобраны специалистами ОЗХО еще в сентябре в клинике "Шарите".

На Смоленской площади отметили, что доклад был распространен с подачи Берлина и что немецкая сторона настояла на изъятии из него ключевых данных.

"Из доклада по требованию ФРГ изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ. По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений - недопущение распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к конвенции о запрещении химического оружия", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что приведенная аргументация является "сугубо формальной" и служит лишь обоснованием для отказа со стороны властей ФРГ отвечать на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов. В МИД России особо подчеркивают, что без этих данных завершить предусмотренную российским законодательством доследственную проверку не представляется возможным.

"Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы "преднамеренном отравлении" блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями", - заключили в российском МИД.