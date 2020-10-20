Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил

В министерстве обороны России негативно отнеслись к предложению коллег из министерства финансов РФ о сокращении личного состава Вооруженных сил на 10 процентов. Отмечается, что военные "внимательно проанализировали содержание подготовленных Минфином предложений", прежде чем опубликовать свою позицию.

Во вторник в СМИ появилась информация о том, что в Минфине подготовили новые предложения по оптимизации бюджета. В их числе - сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат и экономия на средствах, выделяемых на питание военнослужащих.

Отмечалось, что предложение госфинансистов направлено в Совет Безопасности РФ. Туда же свои замечания отослали и военные. "В Совбез России направлена мотивированная позиция о неприемлемости данных предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства", - говорится в официальном заявлении военного ведомства, опубликованном в газете "Красная звезда".

Военные напоминают, что численность и структура Вооруженных сил РФ установлена Верховным Главнокомандующим РФ и определена, "исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства". "Сформирована устойчивая система комплектования, сбалансированная по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами. Предложение же Минфина по сокращению должностей приведет к "нулевому" экономическому эффекту, поскольку средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность", - говорится в заявлении Минобороны России.

Не согласились в министерстве обороны и с необходимостью перевода отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу. "Опыт проведенной работы в 2007-12 годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения показал свою неэффективность и привел к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооруженных сил", - напомнили в военном ведомстве.

В то же время регулярно проводимые Вооруженными силами боевые операции, учения и маневры, отмечают в Минобороны, подтверждают необходимость содержания именно такого количества военнослужащих.

Критический отзыв от военных получило и предложение о пенсионной реформе для служивых. "Предложение Минфина об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается при исчислении военных пенсий, не выше 80 процентов говорит о непонимании порядка исчисления военных пенсий. Размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85 процентов за выслугу 32 и более лет", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"С учетом увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на 5 лет в Минобороны России ранее детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, при условии реализации компенсационных норм и механизмов, повышающих общий уровень социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров. Однако Минфином России данная инициатива была не поддержана", - напомнили в военном ведомстве, добавив, что обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими таким образом без компенсационных мер бессмысленно.

Не нашло поддержки и предложение увеличить на 5 лет срок возникновения основания для включения в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и сержантов. Оно, считают военные, "не проработано". "По нашим расчетам, реализация этого предложения только увеличит в долгосрочной перспективе расходы на обеспечение служебным жильем и выплатам компенсаций военнослужащим", - пояснили свою позицию военные.

В целом же реализация предложений Минфина, согласно позиции Минобороны РФ, не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом "значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих".

"Руководством Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином мер", - заключили в военном ведомстве.