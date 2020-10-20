Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ

Министерство просвещения опубликовало свежие данные о работе школ в условиях сложной эпидемической обстановки.

Так, на карантин по COVID-19 закрыты 0,32% от всех школ (общее число школ во всех регионах - около 40 тысяч, - прим. "РГ").

"Ковидные" карантинные меры сохраняются в 126 школах в 36 регионах РФ (ранее сообщалось о 127 школах).

Вчера, 19 октября, на карантин закрылись 27 школ. Но в то же время 28 - снова открылись и начали нормальную работу.

Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 1,16%.

Фото: Министерство просвещения Российской Федерации