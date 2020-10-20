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20.10.2020 17:29
Рубрика: Экономика

Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

Текст: Алексей Дуэль
Безработных в России становится меньше, данные Пенсионного фонда свидетельствуют о превышении числа нанятых над числом уволенных. Такие данные привела замглавы Минтруда Елена Мухтиярова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Мы сейчас уже наблюдаем спад цифр как по регистрируемой безработице, так ожидаем, что за сентябрь у нас снизится та безработица, которая фиксируется в рамках (методики) Международной организации труда, - цитирует замминистра РИА Новости. - Мы понимаем, что есть определенная структурная диспропорция в рамках рынка труда. Но в общем мы видим в целом по России картину уменьшения количества безработных граждан".

Фото: iStock
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По данным Минтруда с начала пандемии число зарегистрированных безработных в России выросло на 1,3 млн человек. По методологии МОТ уровень безработицы сейчас оценивается на уровне 6,4%, хотя в марте был 4,7%. По данным Минтруда, пик роста числа зарегистрированных безработных пришелся на сентябрь.

В то же время Пенсионный фонд сообщает, что число граждан, устроившихся на работу, превышает число уволенных. По данным Елены Мухтияровой, этот тренд наблюдается на протяжении почти месяца.

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