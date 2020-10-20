Мишустин ответил, стал бы он премьером, заранее зная о пандемии

Михаила Мишустина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" спросили, согласился бы он занять пост председателя правительства, если бы заранее знал о пандемии коронавируса. Премьер-министр сначала в шутку ответил поговоркой: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". А потом уже серьезно подчеркнул, что предложение занять пост премьер-министра не оценивается по рискам, что случится после.

"Это был знак доверия от президента РФ, Владимира Путина, и в этом смысле в первую очередь думаешь о том, что, если такое доверие оказано, то как его оправдать, и оправдать доверие людей", - заявил Мишустин.

Он отметил, что любая позиция, будь то руководитель крупной корпорации, министр, вице-премьер, председатель правительства - это про ответственность.

"Любое лидерство надо воспринимать как ответственность", - подчеркнул Мишустин.