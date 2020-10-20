Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19

Россия планирует вывести на международный рынок не только первую отечественную вакцину от коронавируса, но и другие разработанные в стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы гордимся тем, что первая в мире вакцина против коронавируса - она российская. Более того, мы планируем вывести на рынок и другие такие вакцины", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Премьер отметил, что разработка вакцин доказывает, каким огромным потенциалом обладает наша наука. "За короткое время создан конкурентоспособный продукт для внутреннего и для мирового рынка, но главное, это дает уверенность, что мы сможем победить болезнь и защитить людей", - отметил Мишустин.

Глава кабмина также добавил, что дефицита средств индивидуальной защиты и тест-систем сегодня нет.