Мишустин: России удалось не допустить коллапса из-за коронавируса

"Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении, других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение", - сказал он.
Пример других стран показал, что действовать надо решительно и быстро, отметил премьер, "чтобы промедление не стало в буквальном смысле смерти подобно". Власти РФ, напомнил он, оперативно провели аудит системы здравоохранения, а также оценили возможности оперативного развертывания мобильных коек. Кроме того, были приняты меры социальной поддержки граждан и помощи бизнесу.
"Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали", - резюмировал премьер.
Напомним, XVII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 20 по 22 октября 2020 года в Москве. Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".