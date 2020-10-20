Мишустин: России удалось не допустить коллапса из-за коронавируса

Новости

Медведев призвал продолжить обсуждение введения "четырехдневки" 15:12
Евросоюз запретил название "веганская колбаса" 15:11
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека 15:05
Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад 15:03
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 15:01
Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира 14:59
Мишустин: В России должны появиться свои платформы для онлайн-обучения 14:59
В Кремле заявили об отсутствии решений сократить армию 14:54
Песков заявил о продолжении работы по урегулированию конфликта в Карабахе 14:54
СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+ 14:50
Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы 14:46
Мишустин ответил, стал бы он премьером, заранее зная о пандемии 14:38
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море 14:35
В Болгарии из-за COVID-19 введут обязательное ношение масок на улице 14:09
Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории 14:05
В Вологодской области вертолет упал в реку 14:00
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля 13:52
В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 14:19
Рубрика: Власть

Мишустин: России удалось не допустить коллапса из-за коронавируса

Текст: Галина Мисливская
Власти России в ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции использовали опыт других стран, действовали на опережение, в итоге удалось избежать коллапса и шока. Об этом заявил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении, других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение", - сказал он.

Правительство оценит эффективность особых экономических зон в России

Пример других стран показал, что действовать надо решительно и быстро, отметил премьер, "чтобы промедление не стало в буквальном смысле смерти подобно". Власти РФ, напомнил он, оперативно провели аудит системы здравоохранения, а также оценили возможности оперативного развертывания мобильных коек. Кроме того, были приняты меры социальной поддержки граждан и помощи бизнесу.

"Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали", - резюмировал премьер.

Напомним, XVII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 20 по 22 октября 2020 года в Москве. Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года