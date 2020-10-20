Мишустин: России удалось не допустить коллапса из-за коронавируса

Власти России в ходе борьбы с распространением коронавирусной инфекции использовали опыт других стран, действовали на опережение, в итоге удалось избежать коллапса и шока. Об этом заявил во вторник председатель правительства России Михаил Мишустин на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы смогли учесть уроки этой непростой ситуации и, конечно, получили бесценный опыт на сегодняшний день. Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведем системно, без рывков и шоков. У правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении, других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение", - сказал он.

Пример других стран показал, что действовать надо решительно и быстро, отметил премьер, "чтобы промедление не стало в буквальном смысле смерти подобно". Власти РФ, напомнил он, оперативно провели аудит системы здравоохранения, а также оценили возможности оперативного развертывания мобильных коек. Кроме того, были приняты меры социальной поддержки граждан и помощи бизнесу.

"Мы не допустили шока и коллапса, которыми нас пугали", - резюмировал премьер.

Напомним, XVII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 20 по 22 октября 2020 года в Москве. Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".