Мишустин: Россия привыкла к санкциям и хорошо с ними справляется

Россия на протяжении последних полутора веков живет в условиях тех или иных ограничений, и уже привыкла с ними справляться, считает председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отвечая на соответствующий вопрос участников специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай", он заявил, что и сейчас РФ "хорошо справляется" с постоянно растущим санкционным давлением.

"Россия привычно живет в модели санкций. В последние 100-150 лет всегда были какие-то санкции", - напомнил Мишустин. Он предположил, что "наш талантливый и интересный народ вызывает, может быть, зависть" у соседей.

Что же касается ограничений, введенных в последние годы, то благодаря им удалось сделать серьезный рывок в импортозамещении. "Ведь примерный объем потерь России от санкций, по разным оценкам, это 50 млрд долларов. Но уже более 50 млрд долларов мы за счет импортозамещения нарастили", - подчеркнул премьер.

Особенно успешно в этих условиях развивается сельское хозяйство, отметил он. Население страны обеспечено мясом, рыбой, молоком собственного производства. Кроме того, Россия остается мировым лидером по экспорту зерна, добавил Мишустин.

Он уверен, что санкции - этот не тот способ, которым можно кому-то что-то доказать. "Хочу только одно сказать: Россия сама не следует по этому пути, мы фактически всегда отвечаем на какие-то меры санкционного давления, но инициативно, сами не вводим санкции", - отметил российский премьер.

"Я надеюсь, что этот путь мы достойно пройдем, и в будущем будет меньше санкций приниматься и в отношении Российской Федерации", - заключил он.