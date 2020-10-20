Мишустин: В России должны появиться свои платформы для онлайн-обучения

Россия должна иметь собственные цифровые программы и приложения для дистанционного обучения, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Перевод школьников на дистанционное обучение тоже стал вызовом не только для самих учеников, но и для, конечно, их родителей, учителей", - отметил он в ходе выступления на специальной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Теперь важно уделить особое внимание как внедрению цифровых программ в обучение, так и качеству онлайн-образования", - считает глава правительства РФ. "У нас должны быть собственные программы и разработки, приложения для онлайн-учебы", - добавил он.

При этом Михаил Мишустин подчеркнул, что "разумеется, дистанционная форма никогда не заменит традиционное общение с учеником, с учителем".

Напомним, XVII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 20 по 22 октября 2020 года в Москве. Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".