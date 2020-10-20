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20.10.2020 12:57
Рубрика: Экономика

Младшее поколение реже связывает карьеру с одним работодателем

Текст: Светлана Ментюкова

Чем меньше возраст соискателя, тем реже он готов связывать свое продвижение по карьерной лестнице с одним работодателем. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, передают РИА Новости.

Фото: iStock
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В частности, отмечается, что наиболее привержены длительной работе на одного работодателя представители поколения Х (рожденные в 1963-1982 годах). Они чаще, чем другие, готовы проработать всю жизнь на одной работе - такой ответ дали 75% опрошенных респондентов из данной возрастной категории. Согласно исследованию, также готовы оставаться "верны" одному работодателю 73% поколения беби-бумеров (рождены до 1963 года), меньше готовых трудиться всю жизнь на одном месте среди поколений Y (рожденные с 1983 по 2002 года) - 60% и Z (рожденных после 2003) - 52%.

"Если люди до 19 лет на вопрос, сколько бы они смогли проработать на одного работодателя, если бы их все устраивало, в среднем называли цифру в 19 лет, то люди 26-30 лет - 23 года, а 36-40 - 27 лет. В то время как люди в возрасте 41-45 лет и 51-55 лет считают, что смогли бы трудиться на одном месте в среднем 28 лет", - говорится в сообщении.

Также исследователи отметили, что приверженность одному работодателю на протяжении всей жизни зависит от сферы занятости. Самая высокая готовность связать карьеру с одним местом работы у сотрудников в таких сферах, как как безопасность - 83%, страхование - 76% и госслужба - 74%. Наиболее низкую готовность к такому развитию рабочих отношений демонстрируют сотрудники сферы искусства и масс-медиа - 49%, маркетинга и рекламы - 49%, а также салонов красоты, и спортивных клубов - 51%.

Фото: iStock
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"Различаются предпочтения людей относительно продолжительности работы на одного работодателя и в зависимости от региона. Так, респонденты в Смоленской области (82%), Ставропольском крае (79%) и Ханты-Мансийском АО (76%) занимают первые три позиции по доле респондентов, которые готовы провести всю жизнь на одной работе. Алтайский край (57%), Ивановская (57%) и Кировская область (52%), наоборот, вошли в тройку регионов, где доля жителей, готовых проработать на одном месте работы, оказалась самой низкой", - отмечается в сообщении.

Исследование проводилось в сентябре и октябре 2020 года среди 15 807 соискателей.

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