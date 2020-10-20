Музыканты "Кино" по-новому переиграли хит 30-летней давности

"Попробуй спеть вместе со мной" - одна из программных песен "Кино". Впервые она появилась на альбоме "Группа крови", вышедшем осенью 1987 года. С тех пор музыкальная мода не раз менялась, звучание инструментов получало новые возможности для креативных обработок. И теперь знаменитая песня исполнена уже чуть иначе.

Неизменными остались напор, драйв, энергетика. Может быть, меньше стало только декларативного вызова, который присутствовал в канонической версии. Ведь "Группа крови" записывалась с октября 1986 года до лета 1987-го - когда еще существовали гонения на рок. И для того, чтобы петь эту музыку и даже подпевать ей, требовалась определенная смелость.

В новой версии снова веско "оформительское" участие электроники (приглашенный на запись "Группы крови" клавишник Андрей Сигле - ныне успешный автор музыки для фильмов и сериалов). Стало больше увесистых гитарных проигрышей.

И это хороший, напористый гитарный трек уже со свежими студийными версиями "десятых" годов. Здорово, что музыканты не стали ничего придумывать.

В новой старой песне "Кино" снова звучит все тот же голос Виктора Цоя. А в видеоклипе есть и фрагменты короткометражного фильма Сергея Лысенко "Конец каникул", снятого в 1986 году. И современные кадры - нынешний состав возрожденного "Кино" играет зрителям в концертом зале…

При этом на первой линии сцены - трое музыкантов группы: гитарист Юрий Каспарян, басист Александр Титов (в начале 80-х он параллельно играл в "Кино" и "Аквариуме", но в 1984 году БГ попросил его определиться с выбором, и музыкант остался только в его группе) и еще один басист - Игорь Тихомиров. Клип получился потому и ностальгическим, и концертным. И, наверное, единственном в шоу-бизнесе, где на сцене одновременно играют два басиста!

Вместе с ними песню исполняют с экрана - Виктор Цой - и чуть в отделении, на второй линии - приглашенные дополнительный гитарист и ударник.

Эта версия песни войдет в будущую программу тура возрождения "Кино".

Кстати

Концерты должны были состояться уже этой осенью, но из-за COVID-19 перенесены как минимум на весну 2021 года. Зато пройдут сразу в нескольких городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Минске, Киеве и Риге.