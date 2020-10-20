МВД могут обязать обеспечивать безопасность детей после ареста их родителей

Авторами поправок выступила группа сенаторов, включающая замглавы комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Елену Мизулину. Они предлагают предусмотреть в КоАП временные меры защиты несовершеннолетних, оставшихся без присмотра и помощи, когда их родители или опекуны подвергаются задержанию или административному аресту. Пока в кодексе таких норм нет, заявила инициаторы.

Обязанности по защите несовершеннолетних предлагается возложить на "лицо, уполномоченное производить административное задержание, а также на орган внутренних дел, исполняющий постановление об административном аресте".

Какие меры защиты предлагается применять, указано в ранее внесенных поправках в Семейный кодекс. Это, в частности, передача ребенка его родственникам, а при невозможности найти таковых - временное устройство ребенка в организацию социального обслуживания или в медицинскую организацию в случае не достижения им возраста четырех лет.

Кроме того, ранее сенаторы во главе с Мизулиной внесли в Госдуму поправки, разрешающие принудительно разлучать ребенка с родителями только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.

В то же время комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала пакет поправок сенаторов в Семейный кодекс. В кабмине отметили "неопределенный характер" терминологии, а также тот факт, что не решен вопрос о порядке финансирования предлагаемых полномочий полиции и региональных властей.