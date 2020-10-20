На проекты НКО в 2021 году выделят 10 млрд рублей

Объем грантовой поддержки некоммерческого сектора будет высоким не только по итогам этого года, но также в следующем году, заявил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин на конференции в Общественной палате во вторник, 20 октября.

Он рассказал, что в проекте бюджета на следующий год, который правительство уже внесло в Госдуму, заложены 10 млрд рублей на поддержку некоммерческих организаций. Большую часть средств распределят между победителями конкурсов, их запланировано два. Прием заявок на первый завершился 15 октября этого года, а итоги станут известны до конца декабря, то есть, уже в первом квартале 2021 года НКО, представившие лучшие проекты, получат финансовую поддержку в виде грантов. Известны сроки проведения второго конкурса: он пройдет с 1 февраля по 15 марта следующего года.

Чукалин также рассказал, что часть средств Фонда президентских грантов будет направлена в порядке софинансирования на поддержку региональных грантовых конкурсов. "Мы поможем регионам увеличить объем финансовой поддержки некоммерческого сектора, а также надеемся повлиять на качество распределения средств: все конкурсы должны пройти предельно открыто и прозрачно", - сказал он.

По словам руководителя Фонда президентских грантов, этот год также был уникальным уже потому, что распределено рекордное количество средств. Объемы грантовой поддержки некоммерческим организациям достигли 11 млрд рублей, а количество профинансированных проектов увеличилось почти в 4 раза до 5319. Победила каждая пятая заявка. Раньше только 10% из них могли претендовать на грант, следует из слов Чукалина. К тому же почти 1,5 тысячи проектов, победивших в конкурсе, представлены малыми городами и сельской местностью. "Никогда еще такого количества проектов из небольших населенных пунктов у нас не поддерживалось", - отметил он, подчеркнув, что в этом году гранты распределялись в три этапа.

Третий, дополнительный, конкурс для поддержки НКО в условиях распространения коронавируса 8 июня в прямом эфире объявил президент. На него поступило свыше 3800 заявок, а победителями стали 900 организаций, на реализацию их проектов из резервного фонда президента выделено более двух млрд рублей.

Сейчас на сопровождении фонда находятся 7 тысяч проектов, в том числе 2 тысячи, перешедшие с прошлого года. Ряд проектов, нереализованных из-за пандемии в этом году, также перенесены на следующий год.

"Мы постарались учесть ситуацию с распространением коронавируса: поскольку многие мероприятия были перенесены, то разрешили некоторым участникам реализовать проекты в следующем году", - подытожил Чукалин.

Между тем, в Минэкономразвития напомнили, что победители президентских грантов автоматически войдут в Единый реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций. Проект постановления о нем внесен в правительство. Сегодня в нем представлено 39 243 организации, однако перечень будет увеличиваться. В него также смогут попасть НКО - получатели региональных и муниципальных субсидий, исполнители общественно-полезных услуг, поставщики социальных услуг, благотворительные организации, которые сдавали отчеты в минюст за последние два года, а также образовательные и религиозные НКО.

Предполагается, что единый реестр упростит предоставление мер господдержки некоммерческому сектору. А компании, которые будут переводить в адрес НКО пожертвования, смогут воспользоваться правом на налоговый вычет.

Между тем, в общественной палате также выступили с предложением о понижении страховых взносов для социально-ориентированных некоммерческих организаций, вошедших в единый реестр. Рассматривается вопрос об освобождении от уплаты НДС организации, жертвующие в их адрес имущество или оказывающие им финансовую помощь. Сегодня им предоставляется льгота только по налогу на прибыль.