Начались съемки сериала по роману Нэнси Митфорд

Началась работа над экранизацией знаменитого романа Нэнси Митфорд "Погоня за любовью" (Pursuit of Love) по сценарию Эмили Мортимер с Лили Джеймс, Домиником Уэстом, Эмили Бичем и Эндрю Скоттом в главных ролях. Сериал снимается по заказу студии BBC One, партнер которой - сопродюсер в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии - Amazon Studios.

Режиссер сериала также Эмили Мортимер. Действие происходит в Европе в период между двумя мировыми войнами. История - о приключениях и злоключениях харизматичной и бесстрашной Линды Рэдлетт, которую играет Лили Джеймс. Для тех, кто не сразу вспомнит эту знаменитую актрису, скажем, что она играла в таких фильмах, как "Мама Миа!", "И снова мы идем", "Ребекка", "Золушка", "Бэби-водитель" и других. Ее лучшую подругу и кузину Фанни Логан играет Эмили Бичем (известна по проектам "Маленький Джо", "Круэлла"). Охваченные желанием любви и брака, две женщины ищут идеального мужа. Их дружба подвергается испытанию, поскольку Фанни хочется стабильной жизни, а Линда решает следовать во все более дикие места. По мере того, как социальные и политические разногласия раскалывают нацию, их разные решения вызывают вопросы, которые остаются крайне актуальными и сегодня, - о свободе, любви и сексе, а также о тайне человеческого сердца.

В сериале также снимаются: Долли Уэллс ("Дракула", "Долл и Эм") в роли родителей Линды, Эндрю Скотт ("Дрянь", "Шерлок") в роли лорда Мерлина, богатого и эксцентричного соседа Рэдлеттов, Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается", "Чувство конца") в роли матери Фанни, и Битти Эдмондсон ("Джош", "Патрик") в роли Луизы Рэдлетт. Фабриса де Советера, поклонника Линды и Фанни, играет Ассаад Буаб ("Мессия", "Позови моего агента"), в роли Альфреда Винчема - Шазад Латиф ("Дредфул Пенни", "Звездный путь: Открытие"), а в роли Тони Крезига - Фредди Фокс ("Ферма Белого дома", "Корона").

"Я всегда любила книги Нэнси Митфорд, поэтому, когда меня попросили экранизировать роман "Погоня за любовью", было невозможно отказать. Это безумно смешная и честная история, главная героиня которой - дикая, влюбленная в жизнь Линда Рэдлетт - до сих пор считается радикалом. Для меня большая честь руководить съемками этого сериала и работать с блестящими командами из Open Book, Moonage Pictures, Amazon и BBC", - говорит Эмили Мортимер.

"Приятно работать с Эмили. Ее блестящий сценарий вдохнул новую жизнь в эту историю - полную любви, дружбы, местами очень трогательную и грустную, но вместе с тем забавную и правдивую", - слова Лили Джеймс.

"Погоня за любовью" снимается в основном в Бристоле и Бате. Совместно с независимыми консультантами по здоровью и безопасности, после всесторонних консультаций с партнерами и в соответствии со всеми действующими правительственными директивами, съемочная группа сериала разработала комплексные протоколы производства, чтобы гарантировать безопасность на съемках во время глобальной пандемии.

Премьера сериала "Погоня за любовью" (три серии по 60 минут каждая) состоится на BBC One и BBC iPlayer в Великобритании в 2021 году, а также будет доступна на Amazon Prime Video в странах, о которых шла речь выше. Что касается России, то один из сервисов или каналов партнеров покажет сериал на своем ресурсе. Как только появится информация, где именно, "РГ" сообщит об этом читателям.