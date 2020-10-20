Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 24, ст. 2312; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 1, ст. 9; N 30, ст. 4583; 2012, N 49, ст. 6751; 2013, N 40, ст. 5037, 5038; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1838; 2015, N 48, ст. 6688; 2016, N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4175; 2017, N 30, ст. 4448; 2018, N 49, ст. 7496; 2019, N 30, ст. 4112; N 31, ст. 4428; N 39, ст. 5375; 2020, N 24, ст. 3746) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 265 дополнить подпунктом 197 следующего содержания:

"197) расходы в виде стоимости безвозмездно переданного в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав), финансирование которых осуществлено за счет средств субсидий, указанных в абзаце третьем пункта 41 статьи 271 настоящего Кодекса, в размере, не превышающем величину доходов, признаваемых в порядке, установленном абзацем третьим пункта 41 статьи 271 настоящего Кодекса;";

2) абзац второй пункта 1 статьи 2843 после слов "части второй статьи 250 настоящего Кодекса" дополнить словами ", и доходов в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном пунктом 41 статьи 271 настоящего Кодекса, при безвозмездной передаче в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав";

3) абзац второй пункта 1 статьи 2843-1 после слов "части второй статьи 250 настоящего Кодекса" дополнить словами ", и доходов в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном пунктом 41 статьи 271 настоящего Кодекса, при безвозмездной передаче в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений подпункта 197 пункта 1 статьи 265, пункта 1 статьи 2843 и пункта 1 статьи 2843-1 (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения по безвозмездной передаче имущества (имущественных прав) в государственную и (или) муниципальную собственность, возникшие с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин