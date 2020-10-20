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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 320-ФЗ "О внесении изменений в статью 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

В подпункте 15 пункта 2 статьи 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3524; 2005, N 30, ст. 3129; 2006, N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 39; N 49, ст. 6071; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 15, ст. 1737; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 30, ст. 4587, 4593; N 48, ст. 6729; N 49, ст. 7016; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4049; 2014, N 16, ст. 1835; N 48, ст. 6647; 2016, N 1, ст. 16; N 49, ст. 6847; 2017, N 49, ст. 7323; 2018, N 24, ст. 3410; N 47, ст. 7135; N 49, ст. 7496; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 30, ст. 4113; 2020, N 24, ст. 3746) слово "имущества" заменить словами "товаров (работ, услуг)", дополнить словами ", в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе осуществления хозяйственной деятельности после признания должников в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)".

Статья 2

В абзаце первом части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 24, ст. 3746) слова "на основании налоговой отчетности за 2018 год" заменить словами "в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018 год".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Статья 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.

3. Действие положений абзаца первого части 1 статьи 2 Федерального закона от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин