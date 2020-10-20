Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин констатирует продолжающееся "бесцеремонное вмешательство" США во внутренние дела дружественных РФ государств. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-бюро СВР заявлении. Он отметил, что Вашингтон готовит очередную "цветную революцию" на случай победы в предстоящих выборах в Молдавии Игоря Додона.

"Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре с.г. будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства И. Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", - говорится в заявлении директора СВР.

Он отметил, что по имеющейся у СВР информации, дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и "сразу переходить на сторону народа". Сообщается, что также имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям". В информационное пространство страны уже вбрасываются фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям, подготовленные связанными с США НПО и СМИ.

"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Беларуси и Киргизии", - отмечает Сергей Нарышкин.

Он также подчеркивает, что в угоду своим собственным интересам США не считаются с таким понятием, как суверенитет иностранного государства. "С сожалением констатируем, что США, столь громко заявляющие о неприемлемости какого-либо внешнего вмешательства во внутриамериканскую предвыборную борьбу, быстро забывают об этом постулате, когда речь заходит о необходимости обеспечить конъюнктурные интересы Вашингтона за рубежом. В этом случае такое понятие, как суверенитет иностранного государства, явно уходит на второй план", - подчеркнул директор СВР.