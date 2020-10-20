Развертывание сотовой связи станет одним из первых шагов в освоении Луны. В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) рассчитывают, что первая сотовая сеть заработает на спутнике Земли уже к концу 2022 года.

По итогам проведенного тендера партнером для реализации проекта в НАСА выбрали финскую компанию Nokia, которой пока будет выделено 14 миллионов долларов из фонда в 370 миллионов, сформированного для технологий, необходимых для освоения Луны. Там, в свою очередь, сообщили, что на поверхности спутника Земли планируется создание и развертывание ультракомпактной сети LTE с низким энергопотреблением. А со временем ее подтянут до уровня создаваемой технологии 5G. Существующее оборудование не по всем параметрам подходит для функционирования на Луне, поэтому его придется специально дорабатывать для безвоздушных условий, а также для перегрузок при пуске с земной поверхности.

Как и на Земле, сотовая сеть позволит лунным астронавтам общаться по голосовой и видеосвязи. Кроме того, эти коммуникации будут использовать для дистанционного управления луноходами, включая передачу видео высокого разрешения. Технологию интегрируют в лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines, который и доставит оборудование на Луну.

В компании подчеркнули, что это "жизненно необходимо для долгосрочного присутствия человека на Луне". А именно такую задачу и поставило перед собой НАСА, планирующее в рамках программы "Артемис" вернуть астронавтов на спутник Земли к 2024 году, а затем обосноваться там надолго, со строительством постоянных баз. На минувшей неделе НАСА рассказало о партнерстве с 14 компаниями, чьи технологии к концу 2020-х позволят сделать человеческое присутствие на Луне реальностью.

К слову, это уже не первый подобный проект НАСА. В 2018 году управление вместе с компаниями Nokia и Vodafone планировало в течение года развернуть на Луне связь стандарта 4G, по которой данные с луноходов передавались бы напрямую в центр управления на Земле. Но довести тот проект до ума так и не получилось.