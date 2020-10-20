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20.10.2020 10:42
Рубрика: Культура

Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория"

Текст: Сусанна Альперина

Сериал "Эйфория" - о подростках, а на самом деле обо всех поколениях, придет к нам в этом году в виде двух новых специальных эпизодов 7 декабря. Об этом сообщил сервис "Амедиатека", на нем можно смотреть в подписке два предыдущих сезона сериала, и там же появятся новые специальные серии.

Фото: kinopoisk.ru
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Для тех, кто не смотрел, расскажем, что сериал рассказывает о девушке, которая вернулась домой после лечения в реабилитационной клинике. Ей - 17 и зовут ее Ру Беннетт. В этой роли - популярная певица и актриса Зендая. Ру бустро возвращается к старым привычкам. Но тут она знакомится в школе с новенькой - необычной девушкой по имени Джулс, и жизнь Ру делает крутой поворот.

Сериал "Эйфория" стал вторым сериалом о подростках, после другого проекта - "Половое воспитание" (также вышли два сезона), которые характеризуют, как новое направление и тренд в индустрии. После выхода первых сезонов обоих проектов у них появились последователи - многие кинематографисты стали выбирать оба сериала в качестве референсов, если собрались снимать кино для подростковой и семейной аудитории. Зритель же ценит оба сериала за честность и разговор о темах, которые ранее обходили стороной.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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